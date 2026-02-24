БлогПолитика
Россия снова пугает ядерным ударом, которого не будет
Заявление службы внешней разведки о передаче Украине ядерного оружия по Британии и Франции, безусловно, идиотизм.
Но в этот идиотизм прогнозируемо включился Медведев и пригрозил ядерным ударом. По законам жанра, завтра послезавтра можем ожидать и какой-то реакции от Пескова, а может и самого Путина.
Прежде всего, надо сказать, что никакого ядерного удара не будет. Но давайте поймем, почему это запущено?
- Нужно перебить тему "четыре года войны", которая очень неудобна Кремлю (между прочим именно поэтому сегодня Дурова делают террористом);
- Логика Кремля здесь очень похожа на логику "обстрела Валдая". Они накапливают ложь для того, чтобы потом при необходимости использовать эту ложь в переговорах (или для срыва переговоров). Они создают виртуальную реальность, которую навязывают своим визави. Даже если визави им прямым текстом говорят: "это ложь".
- Это довольно тупая попытка усугубить и без того сложные отношения Вашингтона и Лондона.
- Сейчас ведутся переговоры Россия-США о ядерном оружии. Это очень ограниченная, но попытка навязать свою повестку дня. Скажу сразу, там ничего не выйдет, но читайте п.2.
- В Украине приблизительно 25% населения, которые боятся ядерной войны. Их состояние будет глубоко дестабилизировано.