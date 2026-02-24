''Когда завершится российско-украинская война?'' Существует ли ответ на этот вопрос

За несколько дней до четвертой годовщины с начала большого нападения России на Украину в самом центре Львова раздался взрыв, квалифицированный правоохранительными органами как террористический акт.

Случившееся опять напомнило о многослойности русско-украинской войны, о том, что ее нельзя сводить исключительно к столкновению армий. В конце концов войну с Украиной ведет государство, власть в которой монополизирована спецслужбами – наследниками бывшего Комитета государственной безопасности СССР, который в новых исторических условиях существует под вывесками Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России. Но главный институт, полученный КГБ, – должность президента России. Главный кабинет страны, о котором чекисты мечтали всегда: какой охранник не хочет занять кресло собственного "объекта"!

Следует понимать, что война чекистов отличается от войны генералов. Да, в Кремле, конечно, желали бы, чтобы армия просто захватила бы всю территорию Украины и позволила бы ФСБ перейти к процедурам "фильтрации" и "обнаружению врагов". Но когда у военных, которые являются для Путина одним из инструментов достижения цели, не получается, это не значит, что в ФСБ успокаиваются и ждут результата военных действий.

Дестабилизация враждебной страны через террор – один из важных факторов содействия армии, поскольку позволяет держать население такой страны в постоянном напряжении, устранять нежелательных политиков и активистов, создавать новые линии разделения. Кстати, когда я говорю о враждебной стране, я хочу напомнить, что такой страной для верхушки ФСБ в определенное время была и сама Россия – тогда, когда в ее обществе существовали еще настроения, связанные с запросом на нормальную человеческую жизнь. Армия вела войну в Чечне, а чекисты устраивали террор и взрывали дома в Москве и других российских городах, убивали оппозиционных политиков и журналистов, а значит – "работали".

Еще одним важным фактором захвата Украины есть политическая пропаганда. До 2014 года ею – вместе с близкими к украинским властям и олигархами телеканалами типа "Интера" или "1+1" – занималось именно российское телевидение, которое оставалось главным источником информации для многих украинцев. Именно это телевидение способствовало победе на президентских выборах Леонида Кучмы в 1994 году и Виктора Януковича в 2010 году, а значит, реально помогло деградации украинского общества и удержанию Украины в "серой зоне" российского влияния. После 2014 года российское телевидение заменили каналы Медведчука, а после 2022 года столь же важную роль в "дебилизации" украинцев начали играть анонимные телеграмм-каналы, а сейчас я вижу новую тенденцию – россияне будут заходить на украинский рынок при содействии правых радикалов с Запада. И формально мы будем видеть открытие каких-нибудь американских или европейских медиа, но, по факту, это будет такое же ФСБ.

Еще один важный фактор влияния – экономический диктат вместе с подкупом не только власть имущих и олигархов, но и самого населения, которое всегда забывает поговорку о мышеловке и дешевом сыре, извините, – газ. Именно с помощью газа Украину пытались удержать и не допустить ее разворота в сторону Запада еще во времена Бориса Ельцина, а Путин уже был готов к откровенному шантажу, только усилившемуся после Майдана 2004 года и победе на президентских выборах Виктора Ющенко. И никто не сказал, что Россия не будет использовать экономические инструменты в будущем, более того – даже если представить себе пока нереальную ситуацию с завершением военных действий в обозримом будущем, Кремль будет стараться инкорпорировать инструменты экономического диктата в любое мирное соглашение. Конечно, при содействии американской администрации, в которой даже на уровне вице-президента Джей Ди Венса говорили о важности торговли между Россией и Украиной. Как не использовать такое видение ситуации?

Список всех этих инструментов убеждает, что на вопрос "когда завершится российско-украинская война?" можно дать только один правильный ответ – никогда. До тех пор, пока россияне считают, что государственность Украины должна быть ликвидирована, а украинский народ – отменен, конфликт продолжится сразу на нескольких этажах эскалации, даже если у Москвы не хватит сил на интенсивные военные действия. Именно к такому развитию событий следует готовиться и тем гражданам Украины, которые живут дома, и тем, кто оказался на чужбине.

Ибо сохранение государства и украинского народа в условиях долгой войны, террора, пропаганды и экономического давления будет оставаться нашей главной задачей. И годы российско-украинского конфликта – если начать даже с Майдана 2013–2014 годов и вторжение россиян в Крым и Донбасс – продемонстрировали, что с такой задачей можно справиться даже в самые трудные моменты, конечно, если сохранять единство, здравый смысл и реалистическое понимание ситуации.