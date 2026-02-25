Ежегодное послание Трампа. Выборы важнее геополитики

Бегущее упоминание об Украине – это не выход из переговоров. О Китае и Индии, Трамп даже не упомянул. Дело в том, что на международном поле у Трампа практически нет козырей

Решение, вынесенное Верховным судом США об отмене тарифов, выбило главный аргумент Трампа в международной политике. В сущности, на апрельские переговоры с Китаем США выходят явно в слабой позиции. Тарифов уже нет, а система, при которой США контролируют ценообразование и логистику мировой нефти, еще не создана (и будет ли создана?).

Тема тарифов должна была стать одним из ключевых столбов избирательной кампании Трампа. Но сейчас Трампу придется на марше менять не только внешнюю стратегию, но и внутреннюю игру. Фронда трех судей Верховного суда (двое из них были назначены Трампом) является лишь вершиной айсберга. Можно с большой долей вероятности говорить о реальной фронде внутри республиканской партии, которая в определенный момент может перейти из латентного в открытое состояние.

В речи Трамп на удивление мало говорил лжи. Фактчекеры преимущественно фиксировали преувеличение и определенные перетягивания на себя достижений предшественника. Но в целом, Трамп четко сконцентрировался на действительно положительной динамике в вопросах безработицы, роста рынков и вообще "улучшение жизни уже сегодня".

Отсутствие каких-либо акцентов в международном отношении говорит лишь о роли внешней политики в предстоящих выборах. Как минимум на этом этапе, международник выглядит как опциональная история в выборах. Это не хорошо и не плохо. Просто такова реальность.

Еще раз повторю то, что много раз говорил: Трамп не может выйти из украинских переговоров. С точки зрения политической повестки дня Украина занимает важное место и "потерять" этот вопрос невозможно. Другое дело, что конфигурация давления на Китай, определенный отрыв России от Китая, создание абсолютного доминирования в обеих Америках, доминирование в нефтяном секторе мира и вопросы зарабатывания в Европе после тарифного решения становятся гораздо сложнее. Следовательно, и подход к нашему вопросу, очевидно, будет видоизменяться. Качели будут продолжаться и дальше.