УЗ-3000: Почему решение принимает правительство, а стыдно мне?
У Укрзализныци забирают деньги, принуждают к бесплатному предоставлению услуг
1. Укрзализныця является важной частью национальной стойкости.
2. Укрзализныця едва жива: тарифы ниже себестоимости ("социальные"), денег не хватает, локомотивов и вагонов не хватает.
3. У Укрзализныци есть проблемы с билетами, потому что смотри предыдущий пункт.
4. Укрзализныця все чаще становится объектом российских атак в рамках стратегии подрыва устойчивости Украины.
5. Укрзализныця вывозит благодаря работающим там людям — так же как и все остальные в Украине.
6. В этой ситуации нужно Укрзализныци давать государственные субсидии, брать международные кредиты под государственные гарантии, покупать оборудование для расширения объема, поднимать тарифы на премиальные услуги и т.д. - всеми способами обеспечивать финансовую живучесть стратегического предприятия.
Вместо этого делается все наоборот — у Укрзализныци забирают деньги, принуждают к бесплатному предоставлению услуг, искусственно увеличивают спрос (не поддержанный деньгами), то есть просто убивают стратегическое предприятие.
Почему решение принимает правительство, а стыдно мне?