Ультиматум Трампа Путину таки сработал

Что это было?

Такой вопрос, видимо, возник у многих людей, которые следили за визитом спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, а затем за реакцией Трампа на этот визит, и за другими сообщениями вокруг этой темы.

Никакой конкретики из Москвы или Вашингтона. Белый дом сообщает, что встреча Путина и Виткоффа прошла хорошо, РФ стремится продолжать взаимодействие с США. Трамп говорит, что это была "высоко продуктивная встреча", и что "эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели". Однако Белый дом также сообщает, что "вторичные санкции против России, как ожидается, будут введены в пятницу". Если все так хорошо, почему тогда санкции?

Президент Зеленский после разговора с Трампом также говорит намеками, хотя и несколько более понятными, чем то, что мы слышим из Вашингтона. Он сказал, что, похоже, Россия теперь более настроена на прекращение огня (я так понимаю, что это по словам Трампа – В.Ф.), однако добавил, что главное, чтобы они (Россия) не обманули нас и американцев в деталях.

Попробуем все это как-то понять и объяснить, хотя бы на уровне логических предположений.

В последнее время было много публикаций и утверждений в западных СМИ, что Кремль не пойдет ни на какие уступки, что пути абсолютно пофиг все угрозы и ультиматумы Трампа. Оказывается, что не совсем пофиг. И Уиткоффа в Москву пригласили и какие-то "конструктивные сигналы" в Вашингтон послали. Очевидно, что Путин не хочет идти на конфронтацию с Трампом, наоборот, хочет сохранить окно переговорных возможностей в коммуникации с Президентом США.

Для Путина было недопустимо заявить о согласии на выполнение ультиматума Трампа. Это было бы проявлением слабости, очевидным поражением в противостоянии с Президентом США. Со стороны Кремля требовалось контрпредложение, которое было бы приемлемым для Трампа, и не выглядело проигрышным для России.

В чем может содержаться содержание российских предложений? Скорее всего, речь идет о согласии на переговоры о поэтапном прекращении огня. Это уже может быть значительным шагом вперед по сравнению с ультимативной позицией Путина и категорическим отказом российских переговорщиков обсуждать прекращение огня без выполнения требований Кремля. Но пока это только предположение, и даже о начале переговоров по поэтапному прекращению огня еще предстоит договориться.

И договариваться путин хочет напрямую с Трампом. Но затем планируется и переговорная встреча трех президентов – Трампа, Путина и Зеленского. Об этом сообщает The New York Times (https://www.nytimes.com/2025/08/06/us/politics/trump-meeting-putin-zelensky.html). Ирония политической судьбы состоит в том, что путин в данном случае реализует идею Зеленского о переговорах трех лидеров на высшем уровне.

Безусловно, не стоит все это воспринимать как пролог до завершения войны. Со стороны Путина это может быть очередной коварный маневр – от имитации реальных переговоров до попытки заманить Трампа в переговорную ловушку, чтобы продать ему "смягченный" вариант мира на российских условиях, который потом будет навязываться Президенту Зеленскому и Украине. С очень высокой вероятностью путин будет требовать существенных уступок от Украины в обмен на прекращение огня.

И поскольку Трамп согласился на то, что в переговорах не будет европейцев, для Украины принципиально важно заранее сформировать вместе с европейцами (а желательно и с американцами) общую переговорную позицию еще до встречи с Путиным.

Ультиматум Трампа все же сработал и стал катализатором ускорения переговорного процесса по завершению российско-украинской войны. Но это лишь первый проблеск меняющегося (возможно и обманчивого) света в конце опасного переговорного тоннеля.