Украинцев испугал МВФ: что будет с гривной

Украинцев испугал МВФ. Точнее, статья, которая говорит, что Фонд требует от Нацбанка девальвации гривны

В результате это явилось одной из основных причин, почему курс гривны дошел до 42 гривен за доллар. Где не был уж очень-очень давно. И в принципе не такое и большое движение. Всего лишь несколько процентов. Кроме того , впервые за долгий период переживания обычных украинцев по поводу национальной валюты. Украинцев, уже привыкших к управляемой гибкости курса. Которая в 2025 году фактически означала управляемость. Без гибкости.

Фишка только в том, что это движение было на совершенно пустом месте. О чем идет речь?

МВФ действительно выступает за девальвацию гривны. Но это не новость. Уже больше года МВФ в коммуникации с украинцами отмечает, что его беспокоит очень фиксированный курс. И что это обычно плохо кончается. И что финансировать дефицит бюджета было бы легче, если бы гривна девальвировала. Тогда просто международная помощь конвертировалась бы в большее количество гривен.

Именно поэтому МВФ в его стремлении немного ослабить гривну (процентов на 10 ежегодно) всегда поддерживал Минфин.

Следовательно, МВФ давно хочет девальвации. Но изменило ли это что-нибудь? Нет. Нацбанк не идет здесь навстречу МВФ. Позиция Нацбанка основывается на том, что он отвечает за инфляцию. Дополнительная же девальвация будет означать дополнительное давление на цены. Тем более что гривна и так постепенно девальвирует по отношению к евро, ведь будучи привязана к доллару, падает вместе с ним по отношению к европейской валюте. А поскольку нашим основным торговым партнером является Европа, то самое отношение гривны к евро важно для бизнеса.

Еще один аргумент тех, кто говорит, что гривня слишком сильна – яростный торговый дефицит в этом году. Мы гораздо больше импортируем, чем экспортируем. И, как правило, в такие моменты страны девальвируют свои валюты. Чтобы выровнять ситуацию. Однако и здесь есть контраргументы. Ведь девальвация не сможет помочь снизить торговый дефицит. Который у нас действительно рекордный. И рекордный он из-за высокого импорта. Экспорт остается устойчивым и колеблется с урожаем, который колеблется вместе с температурой на полях. Но можно ли скорректировать наш импорт? Что там тянет его вверх? Оказывается, что очень малая его доля среагировала бы на изменение курса. Есть очень большая доля военного импорта. И того импорта, что обеспечивает либо восстановление, либо построение новых энергетических мощностей.

Что бы действительно помогло придержать импорт, так это налоги. Удивительно, когда у нас до сих пор действуют льготные условия на импорт электроавтомобилей. Во время войны. Так же во время войны мы позволяем себе не облагать посылки от китайцев, поддерживая таким образом китайского производителя, который в свою очередь поддерживает военную машину России.

Во время войны на выживание не только льготы неуместны. В принципе логично было бы ввести увеличенное налогообложение на непроизводительный импорт, затем выливаемый в активное премиум потребление. Но ведь это непопулярно…

Кстати, так же как непопулярна и девальвация гривны.

Так или иначе, несмотря на желание МВФ, решение о курсе принимает именно Нацбанк. По крайней мере, пока у него достаточно резервов. А все прогнозы говорят, что резервов у НБУ в ближайшее время только прибавится. Если, конечно, не сорвется идея репарационного кредита. Потому что тогда неопределенность значительно увеличится. Но пока базовый сценарий говорит о том, что Мерц и компания найдут аргументы для бельгийцев (тем больше выхода это особенно и нет другого) и Украина получит гарантированное финансирование на следующие 2-3 года.

Следовательно, решение будет принимать Нацбанк. Давить на который МВФ во время войны не будет. Тем более независимость регулятора это очень важная история и для самого МВФ. А Нацбанк в последней коммуникации четко сказал, что будет продолжать предыдущую политику по курсу…

Вот собственно и все…