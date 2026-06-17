Украинский дрон атаковал автобус с детьми из Беларуси… Но украинский ли?

По российским пропагандистским площадкам несется шокирующая новость – украинский дрон ударил по автобусу с детьми, ехавшими из Беларуси отдыхать в Геленджик!

Удар был нанесен, когда автобус ехал по трассе А-240 в Почепском районе Брянской области. Предварительно, погибла сопровождающая женщина, ранены шесть человек, в том числе четверо подростков.

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Разумеется, даже без каких либо результатов экспертизы, завершения следственных действий, российская сторона истерично обвиняет в ударе Украину, а по новостным лентам несутся фото и видео атакованного автобуса. И, вот честно, лучше бы они эти фото не публиковали, ведь это просто явка с повинной!

Но обо всем по порядку.

Но, прежде чем разобрать по косточкам эту провокацию организованную российской стороной, то есть даже без интриги сразу раскрываю карты, хочу отметить, что не понимаю, что продолжают делать туристические автобусы в россии, стране находящейся в состоянии войны и где ведутся активные боевые действия? Отправлять детей на отдых в россию, в Геленджик, что за безответственные родители?

На сегодняшний день вся российская территория это зона боевых действий и потенциальных рисков для всех кто на ней находится!

А теперь, вернемся к трагедии в Брянской области.

Во-первых, хочу, чтобы вы понимали о том, что такое трасса А-240 и Почепский район. Это более 60 км от границ с Украиной. Это очень важный момент для дальнейшего понимания, почему мы имеем дело с российской провокацией.

Во-вторых, обратите внимание на фото повреждённого автобуса. По характеру повреждений можно сделать вывод, что это был маломочный fpv-дрон. Не middle-strike дрон типа, например, Hornet, а именно маломочное средство поражения. И, это самое интересное!

Fpv-дрон летает на расстояния до 20 км, а на оптоволокне в среднем до 40 км. Кроме того, запускается дрон из закрытой позиции для безопасности оператора, то есть с учетом безопасной зоны ещё до минимум 5 км.

Таким образом, украинский fpv-дрон никак не мог бы залететь с территории Украины и нанести удар по автобусу в более чем 60 км от границы, ведь ему для этого нужно было бы преодолеть более 65 км.

То есть, по логике вещей, если бы это был оптоволоконный дрон, то запускаться он должен был примерно с территории Погарского района Брянской области, села Погар или Трубчевск, а если это обычный fpv-дрон то его пуск должен был бы осуществляться с самого же Почепского района Брянской области!

Я не помню, чтобы Украина на сегодня контролировала такую бы площадь и глубину Брянской области, а если представить себе проникновение некой ДРГ, то им пришлось бы преодолеть от 20 до 40 км достаточно хорошо патрулируемой и контролируемой зоны в Брянской области. И всё ради чего? Чтобы нанести удар fpv-дроном по автобусу с детьми? Хотя, всё тоже-самое можно было бы сделать middle-strike дроном…

В-третьих, уже не технические моменты. Буквально на днях так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью, в котором извинялся перед Владимиром Зеленским и заверял президента Украины в том, что Минск не планирует нападения на нашу страну. Это интервью явно болезненно восприняли в Кремле и вполне могли бы попытаться поставить Лукашенко на место подобным террористическим актом провокационного характера.

Ведь, после удара по автобусу с детьми и заявлениями российской стороны, что это сделали украинцы, Лукашенко должен будет на это отреагировать. Как в контексте своих недавних заявлений, так и в контексте явного намерения российской стороны это провокацией не столько демонизировать Украину, сколько втянуть РБ в войну против Украины.

Итак.

Автобус с беларускими детьми, ехавшими на отдых в воюющую страну, по опасному маршруту, атакует якобы украинский дрон, который с территории Украины никак не мог бы долететь до места теракта, причем произошло это аккурат сразу же после миротворческих заявлений Лукашенко в адрес Украины. Российская сторона, не проведя даже толком расследования, сразу стала обвинять во всем Украину, хотя, если бы следственные действия были бы проведены, то был бы велик риск, выйти на самих же себя…

Ездить в россию опасно не только, потому, что это зона боевых действий, но и потому, что вы не по своей воле, в любой момент, можете стать жертвой российской провокации, которую она задумывает с той или иной целью.