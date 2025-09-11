Удары по Польше. Новая реальность или пробный шар?

Шахеды в Польше появились накануне учений Запад-2025, анонсированного президентом США возможного разговора Трамп-Путин и через несколько дней после визита Путина в Китай (после визита Путин был в явной эйфоре). И все произошло на фоне заявления Медведева о "неправильных" границах Финляндии.

Пока у нас нет ответа на один вопрос: "Насколько вероятно, что Китай дал добро на подобные вещи" (я больше сомневаюсь, чем верю в нечто подобное, но это один из открытых вопросов на сегодняшний день).

Несмотря на это, можем высказать несколько очень предварительных замечаний.

1. Я считаю, что эта атака – пробный шар, проверка на реакцию мира. Как Западу, так и, наверное, Китаю. Трамп не сможет не отреагировать. В конце концов официальное заявление Польши, впервые заявившее о российской агрессии - это заявление направлено одному адресату - Трампу. По сути, все дальнейшие действия россиян будут зависеть от этой реакции.

2. Главной версией россиян будет мантра, что это украинские дроны. Это уже запущено. Главная информационная угроза - западные СМИ, которые устами колумнистов-консервов, в той или иной степени тиражировали этот бред.

3. Путин судорожно ищет возможность поднять уровень собственной субъектности. Визит в Китай показал, что он эта самая субъектность существенно теряет, особенно на фоне того, что Китай становится практически монопольным покупателем последней надежды для российской нефти. Попытка качать 5 статью НАТО - это элемент этой попытки вернуть свою субъектность. Дело в том, что Путин сейчас загнан в определенный геополитический угол: у него есть два варианта: или расторгаться со США и снять санкции (но здесь главный противник Европа, требующая остановки войны и не только). Второй – впасть в объятия Китая.

4. Главный козырь россиян на сегодняшний день – редкоземельные металлы, которые россияне не могут добыть из-за технологической отсталости. Они пробуют их расторговать между США, которым они нужны и Китаем, который не хочет, чтобы россияне начинали их добычу, пока Китай на 100% не будет владеть месторождениями. Поэтому эта стратегия Путина – это исключительно стратегия затягивания времени. А теперь еще и попытка эскалации в надежде, что мероприятие и Трамп просто умолчат.

5. Сознательно или не сознательно (скорее второе), но Путин ускоряет переговоры США-Китай, где Китай имеет все шансы стать той страной, которая будет усмирять Путина. Даже если Китаю ничего не было известно о сегодняшней атаке - она выгодна Пекину с точки зрения предстоящих переговоров.

И напоследок: не переживайте, до третьей мировой еще очень далеко.