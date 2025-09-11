rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

Удары по Польше. Новая реальность или пробный шар?

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Удары по Польше. Новая реальность или пробный шар?
Удары по Польше. Новая реальность или пробный шар?

Шахеды в Польше появились накануне учений Запад-2025, анонсированного президентом США возможного разговора Трамп-Путин и через несколько дней после визита Путина в Китай (после визита Путин был в явной эйфоре). И все произошло на фоне заявления Медведева о "неправильных" границах Финляндии.

Пока у нас нет ответа на один вопрос: "Насколько вероятно, что Китай дал добро на подобные вещи" (я больше сомневаюсь, чем верю в нечто подобное, но это один из открытых вопросов на сегодняшний день).

Несмотря на это, можем высказать несколько очень предварительных замечаний.

1. Я считаю, что эта атака – пробный шар, проверка на реакцию мира. Как Западу, так и, наверное, Китаю. Трамп не сможет не отреагировать. В конце концов официальное заявление Польши, впервые заявившее о российской агрессии - это заявление направлено одному адресату - Трампу. По сути, все дальнейшие действия россиян будут зависеть от этой реакции.

2. Главной версией россиян будет мантра, что это украинские дроны. Это уже запущено. Главная информационная угроза - западные СМИ, которые устами колумнистов-консервов, в той или иной степени тиражировали этот бред.

3. Путин судорожно ищет возможность поднять уровень собственной субъектности. Визит в Китай показал, что он эта самая субъектность существенно теряет, особенно на фоне того, что Китай становится практически монопольным покупателем последней надежды для российской нефти. Попытка качать 5 статью НАТО - это элемент этой попытки вернуть свою субъектность. Дело в том, что Путин сейчас загнан в определенный геополитический угол: у него есть два варианта: или расторгаться со США и снять санкции (но здесь главный противник Европа, требующая остановки войны и не только). Второй – впасть в объятия Китая.

4. Главный козырь россиян на сегодняшний день – редкоземельные металлы, которые россияне не могут добыть из-за технологической отсталости. Они пробуют их расторговать между США, которым они нужны и Китаем, который не хочет, чтобы россияне начинали их добычу, пока Китай на 100% не будет владеть месторождениями. Поэтому эта стратегия Путина – это исключительно стратегия затягивания времени. А теперь еще и попытка эскалации в надежде, что мероприятие и Трамп просто умолчат.

5. Сознательно или не сознательно (скорее второе), но Путин ускоряет переговоры США-Китай, где Китай имеет все шансы стать той страной, которая будет усмирять Путина. Даже если Китаю ничего не было известно о сегодняшней атаке - она выгодна Пекину с точки зрения предстоящих переговоров.

И напоследок: не переживайте, до третьей мировой еще очень далеко.

Источник:facebook.com

ПольшаВойна в УкраинеБлоги