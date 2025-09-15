У Путина есть золотой ключик: чем он держит Трампа

Сегодня совместно с Ольгой Иванюк презентовали исследования аналитического центра Деловая Столица о северном морском пути (ПМР) и о том, что мы очень недооцениваем именно экономическую составляющую этого пути и тех ископаемых, которые можно добывать рядом с этим путем (Дин на это исследование в комментариях).

Если коротко, начиная с 2019 года, постепенно контрольный пакет акций в ключевых портах ПМР и других логистических структурах получил Росатом (структура подчинена главному идеологу РФ Сергею Кириенко.

Более того, Росатом взял под свой контроль наиболее действующее месторождение редкоземельных металлов и единственный завод по их переработке, таким образом, создав почти замкнутый цикл, хоть и с устаревшими технологиями.

Путин в последнее время пытается сыграть в игру "посредник" между Китаем и США. Но если глобально это почти невозможно, то в пределах ПМР и редкоземов он имеет шанс попытаться поторговаться.

На этом фоне становятся более понятными "залеты" российских дронов в ЕС, ведь по мнению Путина, именно "слабый и испуганный" ЕС мешает тому, чтобы Россия снова стала третьим полюсом мира. А потому, и. Москве полагают, что немного нажав на ЕС, можно решить все проблемы России. При этом, это не игра Китая, как многие у нас считают. Это исключительно игра Кремля.

К чему это приведет?