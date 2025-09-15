Путін має золотий ключик: чим він тримає Трампа
Сьогодні спільно з Ольгою Іванюк презентували дослідження аналітичного центру Ділова Столиця про північний морський шлях (ПМР) і про те, що ми дуже недооцінюємо саме економічну складову цього шляху та тих копалин, які можна видобувати поруч із цим шляхом (Дін на це дослідження в коментарях).
Якщо коротко, починаючи з 2019 року поступово контрольний пакет акцій в ключових портах ПМР та інших логістичних структурах отримав Росатом (структура підпорядкована головному ідеологу РФ Сергію Кірієнку.
Більше того, Росатом взяв під свій контроль найбільше діюче родовище рідкісноземельних металів і єдиний завод по їх переробці, таким чином, створивши майже замкнутий цикл, хоч і з застарілими технологіями.
Путін останнім часом пробує зіграти в гру "посередник" між Китаєм та США. Але, якщо глобально, це майже неможливо, то в межах ПМР та рідкоземів він має шанс попробувати поторгуватися.
На цьому фоні стають зрозумілішими "зальоти" російських дронів в ЄС, адже на думку Путіна, саме "слабкий і переляканий" ЄС стоїть на заваді того, щоб Росія знову стала третім полюсом світу. А тому, в. Москві вважають, що трохи натиснувши на ЄС, можна вирішити всі проблеми Росії. При цьому, це не гра Китаю, як багато хто у нас вважає. Це виключно гра Кремля.
До чого це призведе?
- Це прискорює переговори ЄС Китай і можливо, США-Китай.
- США поки хочуть спостерігати зі сторони, резонно вважаючи, що найближчим часом Росія далі провокацій не йтиме. Але при цьому, ніхто не відкидає ексцес виконавця, як це було з каховською ГЕС. В той же час Вашингтон вважає, що не треба забороняти Україні бити по нафтоперевалці і тим самим ослаблювати економічну спроможність РФ. Якщо вдасться зупинити Приморськ чи Усть-Лугу - ми вирішимо ті задачі, які не вирішили санкції.
- Для Трампа важлива поступливість Росії в рідкоземах і отримати базу на північному Морському шляху. Путін поки вважає, що має час водити його за ніс.
- Головне питання, як реагуватиме і Європа і США в момент умовного ексцесу виконавця, але цього не розуміє ніхто. Росіяни виходять з тези, що Європа перелякається і піде на поступки. Але я не був би таким впевненим.
- Паралельно треба розуміти - гра Росії з США це конфлікт з Китаєм, бо на кону - рідкоземи Арктики і хто буде їх добувати: США чи Китай.
- Путін зараз почав грати в гру між Китаєм і США, розуміючи, що в нього золотий ключик. Він єдине що вміє робити - це піднімати ставки. Тому зараз він піднімає ставки, в розрахунку, що його злякаються в Європі. Але тут маємо складнішу ситуацію, бо всі сторони мають потенційних союзників, які можуть посилати Путіна. По суті, це гра ва-банк.