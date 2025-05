Топ-8 районов Рима: крутые отели, рестораны и достопримечательности Вечного Города

Рим всегда является отличным выбором для путешествия, где древние руины гармонично "соседят" с современной архитектурой. Для проживания в Вечном Городе многие путешественники выбирают исторический центр с терракотовыми домами XVII века, мраморными фонтанами и старинными сооружениями.

Отдаленные от центра районы не менее интересны с туристической точки зрения – среди высотных зданий 60-х годов прошлого века тихо дремлют раннехристианские некрополи и величественные арки. Независимо от того, где вы решите остановиться в Риме, его удивительная атмосфера оставит глубокий след в вашем сердце, и, возможно, в следующий раз вы захотите вернуться сюда снова.

Вечный Город открывает двери для путешественников в мир увлекательных приключений с посещением музеев, галерей и торговых центров. Мы составили вам обзор лучших районов Рима с шикарными вариантами размещения и развлечений.

Почувствуйте нереальную атмосферу Вечного Города. Источник: Pixebay

Сан-Джованни

Начнем с одного из крутых районов Рима для бюджетного отдыха – Сан -Джо (San Giovanni ). Его несомненные преимущества включают в себя удобное транспортное сообщение, безопасность для туристов и наличие многих отелей с недорогими вариантами проживания. Здесь можно прикоснуться к вечным сокровищам Рима и ощутить уникальную ауру местных культурных традиций.

Сан-Джованни – популярный район, расположенный в центре Рима, известный своей аутентичной архитектурой и богатой культурной жизнью. Здесь есть много достопримечательностей, заслуживающих внимания туристов. Главная из них – Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано, одна из старейших построек Вечного Города, овеянная многочисленными легендами. В базилике есть музей с интересными историческими документами и экспонатами.

Следующее место, которое стоит посетить в Сан-Джованни, – Церковь Сан-Стефано-Ротондо. Она была построена в V веке и олицетворяет лучшие традиции древних римских соборов. Интерьер церкви поражает оригинальным убранством с аутентичными фресками и мозаиками.

Базилика расположена неподалеку от таинственного Священного Востока, по которому Иисус шел на распятие. Сан-Джованни – довольно спокойный район Рима с умеренным наплывом туристов. Здесь предлагается много доступных вариантов размещения в отелях с классическими и эксклюзивными интерьерами.

Rome Central Rooms

Ищете комфортабельные отели в Риме? Обратите внимание на привлекательные Rome Central Rooms. Они оснащены уютными зонами отдыха, кондиционерами, телевизорами с плоским экраном и кофемашинами, а увлекательные виды заслуживают отдельной похвалы.

Rome Central Rooms расположен в пешей доступности от станции метро Сан-Джованни. В распоряжении гостей общая лаундж-зона и бесплатный интернет. Рядом с отелем находятся крутые достопримечательности Рима:

Церковь Санта-Мария-Маджоре;

Золотой дом Нерона;

Университет Ла Сапьенца и Колизей;

Станция метро Кавур.

К услугам гостей континентальные завтраки и богатый шведский стол в гостевом доме.

Адрес: Via Merulana, 117, 00185 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 7720 3535

Вебсайт: https://www.romecentralrooms.it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Diamond Apartments

Королевские апартаменты с одной или двумя просторными спальнями и гостиной расположены возле станции метро Понте-Лунго. Удобная мини-кухня оборудована необходимой техникой, посудой и продуктами для приготовления пищи и напитков. Гости апартаментов могут прогуляться по магазинам торговой улицы Виа Тусколана. Diamond Apartments находится всего в 15 минутах езды от аэропорта Чампино, до которого можно быстро доехать.

Адрес: Via Appia Nuova, 166, 00183 Рома RM, Италия

Телефон: +39 339 123 4567

Вебсайт: https://www.diamondapartmentsrome.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Love Suite Roma

Если вы хотите остановиться в хорошем отеле в Риме с четким акцентом на оздоровительные услуги, выберите Love Suite Roma. Расслабьтесь в гидромассажной ванне возле вашей кровати при мягком свете свечей, а затем посетите сауну, расположенную прямо в номере.

Здесь путешественники могут насладиться широким спектром удобств, включая континентальные завтраки и бесплатный Wi-Fi. Шикарные виды из окон – бонус для гостей. Love Suite Roma – отличный вариант для мечтательного пребывания.

Адрес: Via Appia Nuova, 99, 00183 Roma RM, Италия

Телефон: +39 06 123 4567

Вебсайт: https://www.lovesuiteroma.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

RomAntic Dreams

Если вы планируете забронировать номер в прекрасном отеле в Риме, где романтика зашкаливает, отдайте предпочтение RomAntic Dreams. Это один из лучших вариантов со стильными номерами и удобствами. Гостям предлагают завтраки с большим количеством кулинарных вкусностей. Отель расположен близко к метро, что придает ему дополнительные преимущества.

Адрес: Via Merulana, 80, 00185 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 987 6543

Вебсайт: https://www.romanticdreams.it/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Сан-Джованни – один из топовых районов Рима с художественными галереями, бутиками, ресторанами и сувенирными лавками. Находясь здесь, обязательно посетите блошиный рынок на Виа Саннио, предлагающий огромный выбор винтажного декора, мебели, эксклюзивной одежды и обуви.

Путешественники всегда могут отправиться на Виа Аппия Нуова с отличными магазинами и заведениями питания. Здесь расположен стадион Латерана, который является рабочим местом футбольного клуба "Лацио".

Посетителей этого прекрасного района Рима радует близость станции метро и вокзала Термини. Отсюда можно добраться до Испанской лестницы, Колизея и Ватикана в считанные минуты.

Чентро Сторико (Centro Storico)

Конечно, лучший район для проживания в Риме – это Чентро Сторико, где расположен Пантеон, величественный фонтан Треви и Пьяцца Навона. Если посещение достопримечательностей Вечного Города для вас на первом месте, то выбор этого района в Риме однозначно будет оптимальным.

Исторический центр с радостью посещают влюбленные пары, семьи с детьми, старики и одиночки-путешественники. Здесь можно прекрасно провести отпуск в кругу близких или выходных, полных ярких эмоций и приключений.

Прогулки Чентро Сторико магически переносят гостей в исторический мир Вечного Города с очаровательными мощеными улицами и уютными переулками. Красочная архитектура наполняет этот район Рима особым шармом и очарованием.

Чентро Сторико приглашает путешественников удобно разместиться в гостиницах с дизайнерскими интерьерами и первоклассными услугами.

Миловидные мощеные улочки Рима магически привлекают глаз. Источник: Freepic

Otivm Hotel

Если вы хотите почувствовать все прелести королевской роскоши в одном из лучших районов Рима, забронируйте комфортный номер в знаменитом Otivm Hotel. Его крутая особенность – очаровательная терраса на крыше с увлекательными видами на центральную часть города с его необычной архитектурой.

Здесь можно вкусно поесть, наслаждаясь панорамными видами городских пейзажей. Знаменитые достопримечательности Рима находятся в пешей доступности от Otivm Hotel, что позволяет гостям легко планировать обзорные экскурсии в любое время дня.

Адрес: Via d'Aracoeli, 11, 00186 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 683 0132

Вебсайт: https://www.otivmhotel.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Singer Palace

Ищете хорошее место для проживания в - Рим? Отправляйтесь прямо в Singer Palace. Расположенный в пешей доступности от фонтана Треви, этот отель предлагает гостям отличный романтический опыт. Он имеет номера со стильным декором и крутой ресторан на крыше, где искусные шеф-повара готовят вкусные блюда по фирменным рецептам.

Адрес: Via Alessandro Specchi, 10, 00186 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 697 6161

Вебсайт: https://www.singerpalacehotel.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Martis Palace

Martis Palace предлагает королевский опыт с просторной террасой на крыше. Гости с удовольствием бронируют звукоизолированные номера с современной техникой, включая телевизоры с плоским экраном и кондиционеры. Рядом находится спа-центр, который предлагает путешественникам божественные спа-процедуры.

Адрес: Via San Giuseppe Calasanzio, 1, 00186 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 683 0120

Вебсайт: https://www.martispalacehotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Guest House Al Conservatorio

Нужна бюджетная гостиница в Риме? Чентро Сторико имеет сюрприз – очаровательный Guest House Al Conservatorio, который расположен в нескольких шагах от знаменитого Пантеона. Телевизоры с плоским экраном и смарт-консолями Netflix идеально дополняют уютную атмосферу.

Адрес: Via del Conservatorio, 55, 00186 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 6880 1234

Вебсайт: https://www.alconservatorio.it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Спанья (Spagna)

Теперь посетим один из топовых районов Рима, расположенный в самом сердце города, недалеко от живописного парка. Здесь есть много достопримечательностей и мест для хорошего отдыха с роскошными гостиницами.

Испанская лестница и барочный фонтан Тритона, украшающий Пьяцца Барберини, – обязательны к посещению в Спаньи. Осмотрите Капитолийский музей и прогуляйтесь по загадочной Вилле Медичи, чтобы почувствовать уникальный дух итальянской столицы.

Попробуйте божественную карбонару в одном из ресторанов Спаньи. Источник: Pixebay

Спанья стала уютным домом для многочисленных кафе, ресторанов, закусочных и джелатерий. Здесь можно оценить вкус божественной пасты карбонара, грильята и традиционной итальянской пиццы. Не забудьте угоститься вкусным итальянским кофе и мороженым с сочными фруктами и фисташками.

Наш совет: Арендуйте велосипеды и прогуляйтесь по Вилле Боргезе, которая занимает рекордные 80 гектаров. Такая поездка идеально подойдет для семейного отдыха. А если вы хотите добавить экстрим и свежие впечатления к отпуску, покатайтесь на квадроциклах.

Недалеко от района Спанья расположена Пьяцца дель Пополо, окруженная многочисленными гастрономическими заведениями. Обязательно посетите Acquaroof Terrazza Molinari, где можно насладиться бокалом красного вина, любуясь идеальными видами окрестностей.

Одно из преимуществ района – близость к железнодорожной и метро станции Спанья. Термини, Ватикан и Колизей можно добраться из Спаньи всего за 15 минут. Для любителей шопинга рекомендуем прогуляться по живописной улице Виа Кондотти, где расположены шикарные бутики, включая Gucci, Dior, Valentino, Tiffany & Co, Armani.

Hotel Mozart

В самом сердце Рима, недалеко от главной торговой улицы Виа дель Корсо, расположен Hotel Mozart. Он предлагает светлые номера с современными телевизорами, спутниковыми каналами и бесплатным интернетом. Крутая особенность отеля – прекрасный сад на крыше, откуда открываются величественные виды на аккуратные жилые дома и роскошные исторические сооружения Вечного Города.

Ежегодно ресторан отеля предлагает гостям соблазнительный завтрак с божественным кофе, хрустящими пирожными и пончиками с нежной помадкой. Знаменитые достопримечательности Рима, такие как Испанская лестница, станция метро и фонтан Треви, находятся совсем рядом.

Адрес: Via dei Greci, 23, 00187 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 3600 1915

Вебсайт: https://www.hotelmozart.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

JK Place Roma

Уютное и элегантное размещение предлагает еще один хороший отель в Риме – JK Place Roma. Здесь гостям подают аппетитные завтраки с сэндвичами, яйцами пашот и витаминными салатами. Гости могут заказать изысканную еду и напитки прямо в номер. После насыщенного дня исследования культовых достопримечательностей Рима гости JK Place Roma обычно отдыхают в стильном баре отеля.

Адрес: Via di Monte d'Oro, 30, 00186 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 982 634

Вебсайт: https://www.jkplaceroma.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Tree Charme Parliament Hotel

Для комфортного ночлега в Риме многие туристы выбирают Tree Charme Parliament Hotel, бутик-отель с хорошо оборудованными номерами. Он расположен в выгодном месте, окружен прекрасными достопримечательностями Вечного Города – фонтаном Треви, Испанской лестницей и Пантеоном. Это спокойное место для отдыха, где ароматные завтраки помогают восстановить силы перед поразительной прогулкой по городу, полному исторических загадок и тайн.

Адрес: Via dei Prefetti, 19, 00186 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 687 3447

Вебсайт: https://www.treecharme.com/parliament-hotel/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Tritone Top House

Среди лучших мест для проживания в Риме в районе Спанья выделяется Tritone Top House. Этот гостевой дом с просторной террасой и детализированными интерьерами приглашает туристов отдохнуть без лишних трат.

Уютные номера с телевизорами и бесплатным интернетом. Благодаря хорошо оборудованным кухонным зонам путешественники могут готовить вкусные завтраки и ужины прямо в номере.

Адрес: Via del Tritone, 102, 00187 Roma RM, Италия

Телефон: +39 06 6992 2075

Вебсайт: https://www.tritonetophouse.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Прати (Prati)

Теперь мы хотим рассказать немного о безопасном и оригинальном районе Рима под названием Прати. Он идеально подходит для тех, кто давно мечтал увидеть Ватикан. Не спешите делать выводы, что здесь всегда шумно и суетливо. Несмотря на туристическую привлекательность, здесь обычно царит спокойная атмосфера, способствующая приятному отдыху в Вечном городе.

Вы можете смело приезжать сюда с детьми или любимым человеком – фантастические впечатления гарантированы всем. Если не хотите стоять в изнурительных очередях у Ватикана, приезжайте сюда рано утром. А если ваша душа все еще стремится увидеть величественный Колизей, настройтесь на 45-минутную прогулку к знаменитому достопримечательности Вечного Города.

Район Прати имеет две станции метро – Оттавиано и Лепанто, которые обеспечивают быстрый доступ в Термин, Колизей и исторический центр города. Главная торговая улица, Виа Кола ди Риенцо, с большим количеством престижных магазинов и брендовых бутиков, всегда радует тех, кто любит ходить и покупать.

Здесь никто не остается голодным – вы всегда можете вкусно перекусить в одном из кафе или закусочного района. А если хотите оценить его гастрономические преимущества, посетите один из ресторанов. Прекрасный вариант для вечернего визита с семьей или любимым человеком – Il Ragno d'Oro. Здесь путешественников ожидает роскошное меню с богатым ассортиментом мясных и рыбных блюд, питательных салатов и закусок. Для быстрого перекуса всегда доступны Pinsa 'Mpò для пиццы или Farina Kitchen.

Orazio Palace

Остановитесь в Orazio Palace с его аккуратными номерами и милым баром на крыше, и вы надолго запомните это уютное место. Здесь царит спокойная атмосфера с выразительными нотками домашнего комфорта.

Пушистые халаты, современные телевизоры и бесплатный Wi-Fi – лишь некоторые из преимуществ одного из лучших отелей Прати. Его доброжелательные консьержи всегда рады помочь и подсказать, где поразвлечься в одной из самых популярных туристических локаций мира. Они помогают бронировать увлекательные экскурсии, которые подарят много эмоций туристам всех возрастов.

Адрес: Via Orazio, 21, 00193 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 3265 2550

Вебсайт: https://www.oraziopalace.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Hotel Della Conciliazione

Если вы не знаете, где остановиться возле Ватикана, забронируйте размещение в Hotel Della Conciliazione с комфортабельными номерами и королевскими люксами, оборудованными светлыми террасами. Отель окружен крутыми магазинами и ресторанами с итальянской и международной кухней. И да, цены здесь вполне умеренные.

Адрес: Borgo Pio, 163, 00193 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 687 5400

Вебсайт: https://www.hoteldellaconciliazione.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Hotel Paolo II

Если вы отчаянно ищете тихий "остров" для отдыха в Вечном Городе, остановите свой взгляд на Hotel Paolo II, который "приютился" в уютном дворике. Номера оснащены всеми благами цивилизации, а для приятного отдыха есть лаундж-бар.

На круглосуточной стойке регистрации можно уточнить все текущие вопросы. Крутые музеи Ватикана и замок Сант-Анджело находятся всего в 15 минутах ходьбы.

Возле гостиниц района Прати множество крутых достопримечательностей. Источник: Pixebay

Адрес: Via Paolo II, 3, 00165 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 3938 2500

Вебсайт: https://www.hotelpaoloii.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

St. Peter Central B&B

Отыскивая бюджетный отель в Риме, не спешите мимо St. Peter Central B&B. Он предлагает комфортабельные и ухоженные номера с телевизорами и кондиционерами, бесплатным интернетом и аппетитными завтраками в кафе. Метро рядом, что обеспечивает удобный доступ к лучшим достопримечательностям Рима.

Адрес: Via Anastasio II, 8, 00165 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 3938 1234

Вебсайт: https://www.stpetercentralbb.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Трастевере (Trastevere)

Недалеко от исторического центра расположен еще один красивый район Рима под названием Трастевере. Здесь есть много интересных мест, которые не стоит пропускать ни начинающим, ни упорным путешественникам.

Достоинство преимущества района – соблазнительная и разнообразная кухня, представленная в ресторанах с аутентичной атмосферой. Здесь можно отведать вкусную римскую кухню с большим количеством пикантных закусок и воздушной выпечки. Находясь в Трастевере, обязательно посетите Nannarella и Tavernetta 29.

В этом одном из лучших районов Рима есть множество баров, где можно отведать экзотические коктейли и расслабиться. Местные жители и туристы всегда желанные гости здесь.

Прогуливаясь по уютным улицам района, наслаждайтесь уникальным колоритом исторических зданий и живописных мест города. Обязательно выделите время для посещения Базилики Санта-Мария-ин-Трастевере, расположенной на одноименной площади. Она была основана в 340 году папой Юлием, и со временем постройка неоднократно трансформировалась и обновлялась.

Интерьер сооружения разделен на три величественных нефа. Божественную атмосферу поддерживают позолоченный потолок с впечатляющими фресками, изображающими Деву Марию и мозаики.

Пьяцца Трилусса – еще одна изюминка района. Она украшена памятником римскому поэту Карло Альберто Салустри, а благодаря многочисленным кафе и ресторанам всегда можно насладиться кулинарными шедеврами от талантливых шеф-поваров.

Площадь примечательна тем, что на ее территории часто организуются художественные выставки. Если вы фанат крутых приключенческих вечеринок, посетите площадь вечером, когда здесь собирается много молодежи. После заката площадь наполняется пением и смехом, а уличные музыканты щедро делятся своими талантами с ночными путешественниками.

Еще одна культовая локация в районе – холм Джаниколо, который предлагает невероятные виды на окраине города. Тысячи туристов постоянно стекаются сюда, чтобы насладиться шармом живописной местности. Особенно хороши здесь закаты с многочисленными оттенками фиолетового, золотого и оранжевого. Фотографии на их фоне просто великолепны.

Не забудьте посетить мемориал IL Mausoleo Ossario Gianicolense и знаменитый фонтан Dell'Acqua Paola. И не бойтесь ежедневных пушечных выстрелов в районе – этот ритуал давно стал традиционным.

Если вы поклонник высокого искусства эпохи Возрождения, вам, вероятно, будет интересна Вилла Фарнезина, построенная в начале XVI века. Эта постройка поражает оригинальным экстерьером и интерьером с многочисленными рукотворными фресками.

Фрески и мозаики храмов Рима вызывают восхищение и вдохновляют. Источник: Pixebay

Среди них обязательно стоит увидеть фреску "Триумф Галатеи", созданную самим Рафаэлем. Здесь есть Музей архитектуры и живописи, Национальный кабинет гравюр, а также Институт графики, который, однако, закрыт для посторонних. Виллу обрамляет живописный сад с фруктовыми деревьями, весной радующий путешественников нежным цветом яблонь, вишен и персиков.

Пройдя по мосту Фабрицио, можно добраться до другой сказочной локации между живописными берегами реки Тибр. Там расположена таинственная Базилика Сан-Бартоломео, возведенная в I веке, и Башня Каэтани, датируемая X веком. В районе нередко проводятся кинопоказы и фестивали, возбуждающие воображение посетителей.

Если вы давно хотели побыть наедине с природой, погрузившись в свои мечты, обязательно посетите Ботанический сад, основанный в 1883 году. Кристаллически чистый воздух, оригинальные архитектурные композиции и пышные деревья создают гармоничный ансамбль с магической энергией. Здесь представлено более 3000 видов растений с прекрасными розами, пальмами, японским садом и бамбуковой рощей.

Может быть, кого-то огорчит отсутствие станции метро в районе Трастевере, но это успешно компенсируется развитым общественным транспортом с автобусами и трамваями.

Tree Charme

Комфортный ночлег предлагает Tree Charme, известный отель в Риме, расположенный на ухоженной набережной. Отсюда открываются прекрасные виды на изумрудные рощи и бархатную поверхность реки. Кроме уютных номеров, здесь есть просторная терраса для приятного отдыха на свежем воздухе. Лишь несколько минут пешком отделяют отель от исторического центра.

Адрес: Lungotevere della Farnesina, 2, 00165 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 6830 1234

Вебсайт: https://www.treecharme.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Villa Agrippina

Если наличие роскошной спа-зоны является важным критерием при выборе жилья, обратите внимание на отличное место жительства в Риме под названием Villa Agrippina. Помимо джакузи и сауны есть бирюзовый бассейн для расслабляющих погружений и лаундж-бар с охлажденными напитками. Бесспорным преимуществом отеля являются красочные виды на Ватикан.

Адрес: Via del Gianicolo, 3, 00165 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 6987 1234

Вебсайт: https://www.villaagrippina.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Top Floor Trastevere

Гостевой дом Top Floor Trastevere приглашает путешественников провести ночь в уютной атмосфере и насладиться традиционным римским гостеприимством. Бесспорный сервис, комфортная лаундж-зона и бесплатный интернет – лишь некоторые из преимуществ заведения, которые точно заслуживают внимания путешественников.

Адрес: Viale di Trastevere, 70, 00153 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 581 1234

Вебсайт: https://www.topfloortrastevere.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

TrastEver Holiday

Всем требованиям бюджетного отдыха в Риме отвечает отель TrastEver Holiday, расположенный в пешей доступности от Пьяцца Санта-Мария-ин-Трастевере. Для путешественников отель тщательно подготовил номера с практичными удобствами, а в общей кухонной зоне всегда можно приготовить ароматный чай или кофе.

Адрес: Via di San Francesco a Ripa, 104, 00153 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 581 4567

Вебсайт: https://www.trasteverholiday.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Монти (Монти)

Если вашим главным приоритетом в Риме является посещение Колизея, направляйтесь в крутой район Рима Монти, расположенный близко к культовой достопримечательности Вечного Города. Сразу хотим уточнить, что для таких прогулок следует выбирать утренние часы, когда нет большого наплыва туристов, и вы можете спокойно наслаждаться шармом старинного сооружения.

Выбирайте район Монти, если давно мечтали жить у Колизея. Источник: Freepik

Посещение Ватикана лучше запланировать на следующий день, чтобы не перегружать себя нагрузками и яркими впечатлениями. До него можно добраться в течение часа, а по дороге вы встретите множество интересных достопримечательностей красочной столицы Италии. Особенность района в том, что древние руины гармонично сосуществуют с модными бутиками, жилыми домами и креативными кафе.

У Района Монти есть две станции метро – Колосео и Кавур. Они обеспечивают быстрое сообщение с Ватиканом и вокзалом Термини. Здесь есть много ресторанов с оригинальными меню, предлагающими роскошную итальянскую и международную кухню. Потрясающую карбонару подают в Ce Stamo a Pensà, а если вам хочется аутентичной итальянской пиццы, посетите La Prezzemolina с ее легкой, дружеской атмосферой.

Колоссеум

Забронируйте апартаменты в Риме под названием Jacuzzi Colosseum, и вы сможете насладиться прекрасными видами и тонизирующими водными процедурами. Здесь можно позавтракать на балконе, получая особое удовольствие от каждой прожитой секунды.

Адрес: Via Cavour, 210, 00184 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 482 1234

Вебсайт: https://www.jacuzzicolosseum.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

The Inn At The Roman Forum

Недалеко от Римского форума с его древними руинами расположено еще одно хорошее заведение для проживания в Риме. Номера здесь имеют королевские удобства, а на террасе на крыше подают завтраки в итальянском стиле.

Адрес: Via degli Ibernesi, 30, 00184 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 6919 0700

Вебсайт: https://www.theinnattheromanforum.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Nazionale 51 Group

Не ищите долго бюджетное жилье в районе Монти, а сразу бронируйте номера в Nazionale 51 Group. Здесь есть просторные и ухоженные номера с собственными ванными комнатами, функциональной техникой и бесплатным интернетом. Аппетитные завтраки подают здесь, а роскошный обед или ужин можно отведать в одном из ресторанов, окружающих отель.

Адрес: Via Nazionale, 51, 00184 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 4890 1234

Вебсайт: https://www.nazionale51group.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Colosseum Corner

Гостевой дом Colosseum Corner – еще одно место с высоким рейтингом для проживания в Риме. И это неудивительно, ведь он предлагает потрясающие виды на древний Колизей или Пьяцца Венеция. Здесь есть все блага цивилизации, включая доступ в интернет и телевизоры с плоским экраном.

Адрес: Via del Colosseo, 27, 00184 Roma RM, Italy Телефон: +39 06 478 1234 Вебсайт: https://www.colosseumcorner.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Эсквилино (Esquilino)

Если у вас ограничен бюджет, но вы планируете яркий и незабываемый отпуск в Риме, обязательно посетите район Эсквилино. Здесь расположен вокзал Термини, поэтому путешественники, посещающие итальянскую столицу транзитом, с удовольствием приезжают сюда.

Район Эсквилино имеет четкую эклектическую тенденцию в коммерческих и гастрономических трендах. Пьяцца Витторио демонстрирует китайско-итальянское общество с многочисленными торговыми точками и крутыми ресторанами. Если вы фанат центральноазиатской или африканской кухни, район Эсквилино также имеет соблазнительные предложения для вас.

Наш совет: Будьте особенно осторожны в этом районе, поскольку здесь всегда много карманников и мошенников. В общем, по безопасности беспокоиться не стоит – пребывание здесь не представляет особой угрозы для туристов.

La Casa Di Amy

Не "бродитесь" долго туристическими сайтами в поисках соответствующего варианта размещения в Эсквилино. Предлагаем обратить внимание на чистоплотные номера La Casa Di Amy, проживание в которых не сделает вас нищим.

Заведение расположено в пешей доступности от вокзала, поэтому его часто выбирают туристы, приезжающие в итальянскую столицу для решения рабочих вопросов. Бесплатные сладости и кофе – приятный бонус для гостей.

Адрес: Via Principe Amedeo, 85, 00185 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 446 1234

Вебсайт: https://www.lacasadiamy.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Vinci House

Заселяясь в отель с оригинальным названием Vinci House, путешественники сразу получают несколько преимуществ, включая близость к вокзалу, историческому Колизею и удивительному фонтану Треви.

Адрес: Via Carlo Alberto, 4, 00185 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 446 5678

Вебсайт: https://www.vincihouse.it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Ulysses

Интересующий вас отель, у вас есть интересные цены, обратите внимание на Ulysses в Риме. Здесь гостей встречает приветливый хозяин, знающий толк в роскоши и аппетитной кухне.

Путешественников здесь балуют божественным кофе и хрустящей выпечкой, экзотическими соками и сочными фруктами. Доступ к интернету – приятное дополнение к удобствам отеля в Риме.

Адрес: Via Filippo Turati, 23, 00185 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 446 1234

Вебсайт: https://www.ulyssesrome.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Тестаччо (Testaccio)

Если вы цените удачное сочетание старых построек с аутентичной историей и хипстерским уличным искусством, вам, вероятно, будет интересен крутой район Рима Тестаччо. Торговая сцена здесь интенсивна благодаря наличию оживленного рынка с разными товарами.

Суета, характерная для шумных локаций Рима, здесь не наблюдается. Прогуливаясь по его уютным улицам, можно встретить влюбленные пары с букетами цветов, простых рабочих и маленьких детей с тающим мороженым.

И конечно, какое путешествие без аппетитных деликатесов? Попробуйте в местных ресторанах сочную пасту с творогом и креветками, нежные десерты со сливками, сгущенкой и фруктами, и вы легко ответите на вопрос, где находится кулинарный рай.

Район Тестаччо имеет станцию метро Пирамине, расположенную в четырех остановках от вокзала и загадочного Колизея.

Sweet Home Piramine

Уютное и светлое размещение можно найти в Sweet Home Piramine, отеле в Риме с высоким рейтингом. Здесь есть все для спокойного отдыха, от элегантной мебели до практичной техники. Благодаря наличию проката автомобилей и велосипедов здесь быстро можно организовать выезд по старинному городу.

Адрес: Via Ostiense, 38, 00154 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 574 1234

Вебсайт: https://www.sweethomepiramine.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Прогуляйтесь по уютным улицам Рима, чтобы обрести душевное спокойствие. Источник: Pixebay

Fauno Urban Resort

Если вы хотите остановиться в самом сердце Рима, выберите Fauno Urban Resort с сезонным открытым бассейном. Здесь есть много мест для приятного досуга: бар и лаундж-зона, терраса и пышный сад с душистыми клумбами.

Адрес: Via della Fonte di Fauno, 4, 00153 Roma RM, Италия

Телефон: +39 06 578 1234

Вебсайт: https://www.faunourbanresort.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Cuore di Florio

На берегах спокойной реки Тибр всегда можно остановиться на ночлег в апартаментах Cuore di Florio с королевской спальней, просторной гостиной и двумя ванными комнатами. Здесь есть кондиционер, бесплатный интернет и хорошо оборудованная кухня с микроволновкой и посудомоечной машиной. Этот вариант идеально подходит для тех, кто планирует поездку для трех-четырех человек.

Адрес: Lungotevere Testaccio, 10, 00153 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 574 5678

Вебсайт: https://www.cuorediflorio.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Villa San Pio

Если вы ассоциируете шикарный отдых с роскошной виллой с ненавязчивым винтажным вайбом, забронируйте пребывание в Hotel Villa San Pio. Он предлагает номера с дизайнерскими интерьерами и современной техникой. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно, предлагая гостям возможность аренды велосипедов или отправиться на шикарную экскурсию по городу.

Адрес: Via di Santa Melania, 19, 00153 Рома RM, Италия

Телефон: +39 06 570 1234

Вебсайт: https://www.villasanpio.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Завершаем нашу прогулку по лучшим районам Рима на том, чтобы не утомить вас чрезмерным количеством информации и покинуть место для интриги. Этот древний город открывает путешественникам множество исторических секретов, окутывая их волшебной аурой с "ароматом" домашнего тепла и комфорта.

Сохраните нашу подборку топ-районов Рима, чтобы быстро найти подходящие варианты для экскурсий и комфортабельного размещения во время путешествия.

Желаем вам яркого и незабываемого отдыха в Вечном городе!