Отложена война за независимость. Разрыв с империей

Независимость – это не событие, а процесс.

Обычно после провозглашения независимости начинается война за независимость, потому что империи никого добровольно не отпускают (а когда отпускают, то войну за независимость начинают соседи, потому что они не отпускают).

Далее текст на языке оригинала.

Наша війна за незалежність виявилася сильно відкладеною. Часто кажуть, що ми змарнували роки, коли мусили до неї підготуватися. Це і так, і не так. Якби ми почали готуватися, війна почалася би раніше. Війна тому й почалася пізніше, що ми не готувалися – практикували "багатовекторність" та інші способи обманути себе й історію. Поки ми були в орбіті імперії, війна не була потрібна, нас тримали газовою трубою та телебаченням, церквою та грошима. Як тільки ми намірялися розірвати з імперією, війна почалася негайно. Якби ми це зробили, скажімо, у 1994, тоді ж була би війна.

Іншими словами, ми і виграли час, і втратили час.

Але я не певен, що у нас були би шанси у 1994.

Ми пройшли ці 34 роки, вичавлюючи совок із себе та державних інституцій, з економіки та армії, з культури та школи.

Результати помірні, якщо брати в середньому.

Але треба брати не в середньому. У нас є нове покоління, яке не має з совком нічого спільного. У нас є нові військові частини й підрозділи, які не мають нічого спільного з радянською армією. У нас є український бізнес, який не має нічого спільного з радянською економікою. У нас є нова культура, що виросла не з совка. Водночас є люди, інституції та спільноти, які поки що пройшли лише невеликий відрізок потрібного шляху. Розрив із совком (подвійний – як по імперській лінії, так і по комуністичній) відбувається нерівномірно.

За це кожна людина відповідає сама. За вичавлення совка із себе. Із своєї організації, підприємства, військової частини, релігійної громади, установи тощо. Із своїх відносин з іншими людьми. Цю роботу неможливо делегувати, вона має бути зроблена самостійно. Хтось робить це активніше й швидше, хтось повільніше, хтось ще розмірковує, чи воно потрібно взагалі.

Незалежність – це процес, і кожна людина сама відповідає за свою частинку цього процесу.

День Незалежності – лише привід перевірити, де ми є, скільки ми пройшли на даний момент.

Всім вітання.