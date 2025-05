Топ-10 домов Airbnb в Лондоне: от роскошных таунхаусов и стильных лофтов до прибрежных оазисов и винтажных апартаментов

Лондон переполнен удивительными достопримечательностями для путешественников, предлагая уникальный опыт для своих гостей. Учитывая, что посмотреть в Лондоне, с его множеством незабываемых и культовых мест, музеев, рынков, бутиков, пабов и ресторанов, легко растеряться. Однако такое разнообразие также означает, что пребывание в Лондоне может быть дорогим, и аренда Airbnb для вашего путешествия в британскую столицу может стать более экономичным вариантом.

Как и достопримечательности, в Лондоне нет недостатка выбора, когда речь идет о жилье на Airbnb: от величественных отреставрированных особняков и шикарных бутиков до уютных и очаровательных апартаментов. Аренда дома на Airbnb в Лондоне может подарить путешественникам уникальные возможности и впечатления без больших затрат. У вас будет шанс пообщаться с местными жителями и получить ценные советы по исследованию города, которые известны только настоящим лондонцам. Бронирование Airbnb в Лондоне может быть самым экономичным и комфортным вариантом, если вы едете в большую группу. Местные предложения варьируются от апартаментов с базовыми удобствами до роскошных таунхаусов и исторических домов. Выбирайте свою базу из одного из этих топовых Airbnb в Лондоне, которые идеально подойдут для вашего путешествия:

Tower Bridge 5* Houseboat: Лучший вид Лондона

Один из самых известных Airbnb в Лондоне расположен на воде. Источник: Image Theharpy.com

Если вы ищете больше, чем просто комфортное пребывание, сделайте аренду Airbnb в Лондоне чрезвычайным опытом. А что может быть поразительнее дома на Темзе? Вы можете остановиться на The Harpy, уникальном лондонском доме с видами на Тауэрский мост, которые часто изображают на популярных открытках. Основанный в 1904 году как первый таможенный дом на воде, The Harpy принимал многих знаменитостей и даже королевских особ. Это один из самых больших плавучих домов в Лондоне, все каюты которого расположены на верхней палубе. В доме есть гостиная, полностью оборудованная кухня и столовая с винтажной мебелью. Украшенный дубовой мебелью 1920-х годов, комфортными кроватями с изысканным египетским бельем, скоростным Wi-Fi, ванными комнатами и телевизорами, The Harpy украшен необычными произведениями искусства, включая оригинальные фотографии строительства Тауэрского моста. The Harpy плавает примерно 75% времени, позволяя почувствовать легкое покачивание на волнах во время пребывания. Это жилье Airbnb в Лондоне идеально подходит для больших групп до 10 человек.

Прекрасные уникальные апартаменты на первом этаже в Кенсингтоне и Челси.

Эти светлые, красивые дизайнерские апартаменты на первом этаже в центре Лондона расположены вблизи крупных галерей и музеев, таких как Музей Виктории и Альберта, Музей естествознания и Саатчи. В районе есть две станции метро, рестораны, пабы и магазины, что делает его отличным выбором для путешествия в Лондон. Вы можете наслаждаться сельской атмосферой, не покидая города. Апартаменты располагают двумя спальнями с большими кроватями и дополнительным спальным местом на диване. Удобства включают: кухню с необходимым оборудованием, Wi-Fi, высококачественное белье и туалетные принадлежности. Во дворе есть красивый солнечный сад, где можно расслабиться днем. Дом вмещает до 5 гостей, а его расположение на нижнем этаже подходит людям с инвалидностью. Гостей встречает хозяин, который может предоставить ценные местные советы по местам для посещения.

Лофт для фотосъемки – Fossil Stills

Путешественники, которые ищут уникальное и нестандартное жилье Airbnb в Лондоне, могут забронировать единственную в своем роде фотостудию Fossil Stills в самом сердце Гакни. Этот переоборудованный промышленный лофт с открытой планировкой имеет теплый и роскошный интерьер, металлические балки и музыкальные акценты. Центральным элементом студии есть белое пианино Элтона Джона, дополненное великолепной коллекцией виниловых пластинок и произведениями искусства местных андеграундных художников. Хипстерская атмосфера усиливается круглым подвесным креслом и экраном для опускающегося с потолка в гостиной кинопроектора. Хотя общие зоны светлые, спальни обеспечивают затемненный оазу, предлагая отдых от шумной атмосферы Гакни. Апартаменты включают кухню, одну спальню и одну ванную комнату, включая 4 человека. В номерах предоставляется домашние животные, а также бесплатная частная парковка.

Потрясающий дом с 5 спальнями в Фулгеме с закрытым бассейном и сауной

Ищете лучшие квартиры Airbnb в Лондоне, готовьтесь быть очарованными этим величественным городом, который предлагает здание, внесенное в список местных достопримечательностей. создадут незабываемые воспоминания. Недавний проект реставрации, который длился более 4 лет, вернул историческому зданию 1865 года ее первозданную красоту. king-size и ванной комнатой с окружающей ванной, тогда как остальные спальни находятся на цокольном этаже вместе с винным погребом, сауной, зоной ресепшн и большим крытым бассейном.

Семейные апартаменты в центре Лондона

Еще один исторический вариант для временного пребывания в Лондоне расположен вблизи станции Рассел-сквер, в нескольких минутах ходьбы от Вест-Энда и Британского музея. в 1960-х годах известным архитектором Патриком Ходжкинсоном и завершенным в 1972 году. Под апартаментами расположены разнообразные магазины, кафе и рестораны. Airbnb для гостей Лондона, путешествующих по большой группе или в нескольких семьях с детьми.

Потрясающие апартаменты в самом сердце Кенсингтона

Винтажные апартаменты сочетают современные удобства с антикварной мебелью. Источник: Image Airbnb.co

Эти красивые винтажные апартаменты, расположенные в одном из самых шикарных районов Лондона в переоборудованной старой конюшне, предлагают путешественникам изысканное пребывание на Airbnb. этаже с камином, позолоченным зеркалом, полками с книгами и полностью оборудованной кухней. имеют идеальное расположение в пешей доступности от Гайд-парка, Кенсингтонского дворца, Кенсингтон-Хай-стрит и многочисленных кафе, магазинов и ресторанов поблизости.

Прогулка в Голланд-парк из стильных апартаментов, наполненных искусством

Эти потрясающие апартаменты на первом этаже, расположенные в здании викторианской эпохи с высокими потолками в гостиной, идеально дополняют свое шикарное расположение рядом с зеленым поясом. Интерьер, украшенный сочетанием современной и винтажной мебели и произведений искусства. Апартаменты имеют полностью оборудованную кухню, современную мраморную душевую комнату, уютную спальню на антресолях и гостиную с диваном-кроватью. и викторианские здания Этот стильный вариант Airbnb, который однажды был представлен в журнале Elle Decor, позволяет гостям почувствовать мебель со страниц модного журнала.

Апартаменты в селе Хайгейт

Эти очаровательные апартаменты, имеющие "лондонский характер", расположены в живописном зеленом селе Хайгейт близ Гемпстед-Хит, предлагая спокойный отдых среди Airbnb Лондона. Рядом есть уютные магазины, гастропабы и тихие улочки, а главные районы и достопримечательности Лондона находятся в нескольких минутах ходьбы. Апартаменты имеют две хорошо освещенные спальни, украшенные уютной мебелью и изысканными произведениями искусства. Небольшая волшебная терраса, выходящая на юг, предлагает простор для релакса. С максимальной емкостью 4 гостей, апартаменты включают в себя одну ванную комнату и гостиную с видом на зеленую Гемпстед-лейн. Удобства включают телевизор с популярными стриминговыми сервисами, рабочую станцию iMac, умное освещение, управляемое через iPad, полностью оборудованную кухню и ванную комнату с подогревом пола, глубокую ванну, тропический душ и туалетные принадлежности. Специальные жалюзи на больших окнах обеспечивают приватность и комфорт.

Художественный лофт в 120-летнем здании в центре Шордетча

Расположенный в шикарном и модном районе Шордитч, окруженный яркой ночной жизнью, этот роскошный Airbnb в Лондоне предлагает гламурное и элегантное расположение, украшенное исключительными произведениями искусства. Хотя это не бюджетный вариант, безупречный вкус и роскошные удобства делают его достойным выбора. Лофт, расположенный на третьем этаже 120-летнего здания, имеет одну спальню и может вместить до трех гостей. Недавно отремонтированный по пятизвездочным стандартам, современный интерьер включает винтажную мебель и оригинальные детали, такие как кирпичные стены, викторианские окна и деревянные полы. Открытая гостиная зона содержит кухню на заказ с немецкой техникой, компактный балкон и ванные комнаты с итальянским мрамором, матовыми черными смесителями и тропическими душами. Этот первоклассный лофт обеспечивает легкий доступ к лучшим достопримечательностям и ресторанам района, а также выбор книг с рекомендациями для досуга.

Роскошные отреставрированные апартаменты в стиле лофт высокого класса

Стильный лофт появился на месте викторианской школы. Источник: Image Airbnb.co

В Лондоне нет недостатка в роскошных апартаментах, и этот Airbnb – доказательство этого. Изысканный лофт близ Финсбери-парка расположен рядом с несколькими линиями метро, позволяющими добраться до Сохо, Сити и Оксфорд-серкус за 15–20 минут. Airbnb был переоборудован из здания викторианской школы в шикарные апартаменты в стиле лофт с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, а также гостиной и рабочей зоной с письменным столом. Кухня полностью оборудована всей необходимой техникой от двойной духовки и холодильника до посудомоечной машины и блендера для полосы. Интерьер современный и светлый, с огромными арочными окнами, предлагающими прекрасные виды на район, и открытой кирпичной кладкой, придающей урбанистическому шарму. Здесь могут остановиться до четырех гостей. Лофт оснащен комфортной кроватью, качественной мебелью, великолепной техникой, включая Smart-TV с Netflix, Amazon, BBC iPlayer и Prime, музыкальной системой Sonos и умным освещением. Парковка на территории доступна по предварительному запросу. Начиная исследовать Лондон, посетите отмеченное наградами волшебное кафе Cricks Corner по соседству.