На четвертый год войны мы видим картину поддержки Украины всеми ведущими нациями Европы.

Путин, идущий по красной дорожке, которую ему выкатывают американские солдаты, это, конечно, безмерно брезгливая картина.

Но хорошо, что не только для нас, но и американцев.

И если это и позор для кого-то, то точно не для Украины. И тяжело на фоне такой картинки продавать, что ты стал большим снова.

Но вот что важно для нас, так это то, как сильно сейчас Европа поддерживает Украину. И на уровне символов важно. И в практические плоскости, когда не дает Трампу давить на Украину так сильно, как ему хотелось бы.

Но прежде всего о символах. О символизме. Потому что очень часто в Украине слышны голоса, что Украина никому не нужна. Что Европе нужны наши люди и наши земли. Что они загоняют нас в долги. Что на самом деле Украину никогда не примут в ЕС. И кучу другого дерьма, так радостно распространяющего российские и пророссийские источники.

А правда в другом. Правда, в том, что ради поддержки Украины абсолютно все европейские лидеры собираются вместе. В августе. В сезон отпусков. И три дня подряд как минимум посвящают исключительно поддержке Украины. И беспрецедентной делегацией улетают в Вашингтон. Потому что, как известно, вместе и Трампа легче убеждать. Трудно вспомнить хоть один подобный пример за последние десятки лет.

А это значит, что Украина, война России против Украины очень важны для Европы. Для ведущих стран Европы. И что ЕС и его лидеры не выходят с позиции "да пусть эта война закончится хоть как-нибудь, а там подумаем".

Да, конечно, они исходят и из собственных интересов. Но в этом-то и фишка. Что успешна Украина теперь в интересах Европы. Не бедная провинция и буферная зона где-то на восточной границе зажиточной Европы. Вовсе нет. И так сильно вкладываться можно только в того, кто действительно важен для тебя. И это еще раз нужно подчеркнуть – когда руководители ведущих стран Европы, самых спешных и богатых стран мира, собираются вместе и тратят три дня для того, чтобы поддержать Украину – это очень важно. Причем все они имеют интерес иметь хорошие отношения с США. Но не боятся рисковать разозлить Трампа. Идут на этот риск ради поддержки Украины.

Кстати, это также говорит и о том, что европейские ценности – это не пустые слова. Они действительно есть.

Мы часто смеемся над Европой. Что удивительно, когда бедный и больной смеется над богатым и здоровым. Однако это факт. Часто говорим, что, в отличие от нас, Европа не готова. Не желает. Забыв, что мы сами бы на месте Европы также провожали бы российские дроны только взглядом, если бы, например, имели мир с Россией, а Путин решил напасть на Беларусь. Но сейчас именно Европа является взрослым в комнате. И именно ЕС помогает Украине держаться. И военная поддержка Украины, даже на фоне отвалившихся США, в этом году уже больше, чем в прошлом. И Европа готова помогать и дальше. И именно Европу сейчас ненавидят российские пропагандисты. Которые начинали эту войну с борьбы против проклятых англосаксов. И незаметно теперь говорят, что Россия всю жизнь дружила с американцами, а вот эти европейцы.

Сейчас много поводов для пессимизма. И много усталости. Но среди всего этого на четвертый год войны мы видим картину поддержки Украины всеми ведущими нациями Европы. Лидеры которых готовы звонить в Киев и говорить железным голосом, что реформы важны, но также спешат на помощь Украине при внешних вызовах. Защищая Украину как от внешней агрессии, так и хронических болезней. И все это мы увидели в течение месяца. Что не может не радовать. Что не может не быть проявлением того же света в конце туннеля.