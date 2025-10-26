Сюрпризы от Трампа, и не только

Месяц назад я писал о "неожиданном Трампе", когда Президент США вдруг начал делать заявления, которые были положительными по отношению к Украине и критическими к России. Сейчас мы снова видим "неожиданного Трампа", но немного в другом смысле. Президент США начал преподносить сюрпризы. От него ждали одних решений, а он делал что-то совсем другое.

17 октября во время встречи в Белом доме президентов США и Украины от Трампа ждали решения о предоставлении Украине "Томагавки". Но вместо этого появилась новость о саммите в Будапеште, где должны встретиться президенты США и России.

Ждали (с очень неоднозначными ожиданиями) саммит в Будапеште, а его вдруг отменили.

Ожидали очередных уступок Трампа Путину. А вместо этого появились (и снова неожиданно) первые санкции от Трампа против россии.

Чего ждать от Трампа дальше? Краткий ответ: новых сюрпризов и новых "трамповских качелей". И не все сюрпризы от Трампа могут быть для нас положительными. Это тоже нужно иметь в виду. А вот что у Президента США пока остается неизменным, так это его стремление способствовать завершению войны в Украине. Однако его мнение о форме и условиях завершения русско-украинской войны периодически изменяется. И вот здесь есть риск новых сюрпризов.

Что будет влиять на дальнейшие действия Трампа?

В первую очередь будут влиять действия Путина. Если в Кремле решат сделать определенные шаги навстречу Трампу, предложат хотя бы относительные компромиссы, может восстановиться и тема встречи президентов США и России. Так что следует не забывать и о риске "сюрпризов" от путина. Его спецпредставитель – Кирилл Дмитриев – вновь в США, в очередной раз сотрудничает со своим американским "напарником" по переговорам Стивом Виткоффом. И этот дуэт – постоянный источник неприятных сюрпризов.

Во-вторых, будут влиять и на Трампа и на путина тенденции и конкретные события российско-украинской войны. В Кремле и русском Генштабе стремятся к захвату Покровска и Купянска. И если россиянам это удастся, то и пути не остановится, и Трамп снова начнет склоняться к уступкам россиянам. И наоборот, при стабилизации ситуации на фронте будет больше предпосылок для реализации сценария о прекращении огня по линии фронта. В стратегическом смысле именно военная ситуация будет являться определяющим фактором дальнейшего переговорного процесса.

Третий, хотя и относительный фактор влияния на дальнейшие действия Трампа – Китай. В перспективе ближайшие две недели на Трампа будут влиять результаты азиатского турне Президента США, а также то, как пройдет и чем завершится встреча лидеров США и КНР. Если между Трампом и Си Цзиньпином состоится достаточно конструктивный диалог, и в отношениях между США и Китаем будет проявляться относительная нормализация, то в перспективе это может оказать положительное влияние и на переговорный процесс по завершению российско-украинской войны. И напротив.

Однако следует понимать, что у Китая нет прямого интереса помогать Трампу, даже в завершении войны между россией и Украиной. А поскольку эта война ослабляет и Россию и Запад, то, с точки зрения китайских интересов, зачем торопиться с завершением этой войны. Также Китай не заинтересован и в сближении, а тем более в партнерских отношениях между Трампом и Путиным. Для Пекина целесообразно сохранять зависимость России именно от Китая. Однако эскалация российско-украинской войны и особенно ее расширение на страны ЕС не отвечает экономическим интересам КНР. Такой кризисный сценарий может разрушить мировую торговлю и спровоцировать глобальное политическое противостояние, ударящее по глобалистской экономической стратегии Китая.

Таким образом, интересы Китая относительно российско-украинской войны противоречивы, соответственно, Пекин будет действовать ситуативно, в зависимости от обстоятельств, особенно в своих взаимоотношениях с США и Россией, а также учитывая развитие отношений между США и Россией.

Поэтому новые сюрпризы в контексте российско-украинской войны неизбежны. Но к теме этой войны и последующих переговоров с Путиным Трамп вернется уже в ноябре, после своего возвращения из азиатского турне.