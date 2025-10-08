Свежий опрос американцев об Украине и России от HarrisX и Harvard

72% избирателей демократов и 73% избирателей республиканцев поддерживают предоставление оружия Украине и введение санкций против России;

71% демократов и 86% республиканцев поддерживают дополнительные экономические санкции против России, чтобы заставить ее закончить войну;

76% демократов и 86% республиканцев считают, что Европа должна прекратить покупать нефть у России и покупать ее у США;

55% демократов и 66% республиканцев считают, что страны, покупающие нефть и газ у России, должны быть наказаны тарифами.

15% демократов и 68% республиканцев считают, что Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира.

Очень интересные данные – особенно динамика между избирателями демократов и республиканцев. Опрос той же компании в конце августа показал рост поддержки среди республиканцев, но демократы все равно преобладали. Кажется, впервые за последнее время этот баланс в опросах изменился.