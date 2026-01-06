Россияне запустили миф об обмене Тайваня на Украину

После Венесуэлы россияне запускают миф об обмене Тайваня на Украину.

Наши полезные идиоты это подхватывают. Не удивлюсь, что то подобное мы скоро услышим и от западных консерв Кремля.

Роспропаганда объясняет ситуацию с похищением Мадуро очень хитрым термином – конклюдентным соглашением, то есть соглашением, которое будто никто не подписывал, но действующим. И суть этого соглашения – обмен Тайваня на Украину. Наша проблема заключается в непомерном количестве дураков, готовых вестись на этот словесный понос.

1. Роспропаганда несколько дней настойчиво искала, как свое поражение в Каракасе, перевести в победу (ведь, россияне никогда не проиграют – это главный принцип российской пропаганды последние несколько веков). И здесь, синхронно, из двух лагерей – военкоров и либералов мы услышали эту версию. Первой ее озвучила военкор Кашеварова, это подхватили другие, а затем интеллектуальный флер добавил Владимир Пастухов. Он же и предложил поговорить о конклюденте соглашение.

2. Эта версия не выдерживает никакой критики, как минимум потому, что по состоянию на данный момент Трамп не собирается ни в коем случае сдавать Тайвань. Даже теоретические разговоры об этом перед ноябрьскими выборами убьют рейтинг республиканцев. В конце концов, вопрос защиты Тайваня пока имеет двухпартийный консенсус. Проще говоря, такие размышления – это классический конспирологический бред. Но этот маразм, к сожалению, начинают транслировать наши конспирологи.

3. Отдельно хочу обратить внимание на то, что эта вся конспирологическая муть имеет важное внутрироссийское значение. Политический блок Кремля явно взволнован ростом числа тех, кто считает, что войну пора завершать уже сейчас. И они судорожно нащупывают новый гранд-нарратив, который дал бы возможность остановить рост числа тех, кто хочет остановки войны. Здесь проблема не только в количестве, но и в том, что количество может перерасти в молчаливое невосприятие действий власти, которое может усиливаться на фоне реального и обязательного ухудшения жизни уже сегодня.

4. "Нападение" Украины на Валдай, было первой ласточкой таких поисков (надо мобилизоваться, потому что украинцы хотели убить самого Путина. Конечно, там главным мотивом был срыв переговоров, но боковая линия была направлена именно на мобилизацию общества. Но в вопросе мобилизации это явно не сработало. Сейчас идет попытка.) А то, что логики в этом мало – не страшно.

5. Думаю, что эта история не улетит. Но роспропаганда продолжит поиски формулы, почему нужно еще немного потерпеть. Другими словами, пропагандисты пока не готовятся ни к какому миру. К сожалению, их цель – объяснить, почему продолжение войны нужно россиянам. Это еще раз опасливо доказывает, что по состоянию на данный момент в Кремле не рассматривают вариант, когда они могут поддержать мирный план в том или ином варианте.