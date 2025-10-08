Свіже опитування американців про Україну та Росію від HarrisX і Harvard

72% виборців демократів і 73% виборців республіканців підтримують надання зброї Україні та запровадження санкцій проти Росії;

71% демократів і 86% республіканців підтримують додаткові економічні санкції проти Росії, щоб змусити її закінчити війну;

76% демократів і 86% республіканців вважають, що Європа повинна припинити купувати нафту в Росії та натомість купувати її в США;

55% демократів і 66% республіканців вважають, що країни, які купують нафту та газ у Росії, повинні бути покарані тарифами.

15% демократів і 68% республіканців вважають, що Дональд Трамп має отримати Нобелівську премію миру.

Дуже цікаві дані - особливо динаміка між виборцями демократів і республіканців. Опитування тієї ж компанії вкінці серпня показало ріст підтримки серед республіканців, але демократи все одно переважали. Здається, це вперше за останній час цей баланс в опитуваннях змінився.