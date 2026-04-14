Суверенитет Украины стал камнем преткновения: Москва не готова к равноправному миру

Кремль игнорирует международное право в отношениях с Киевом. Поэтому мир на основе паритетности и признания Российской Федерацией субъектности Украинского государства является ключевым препятствием для завершения войны.

Недавнее заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что "никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть", отражают реальную позицию Москвы по поводу ее затяжной кровавой войны в Украине. По сути, это политическая декларация нежелания Российской Федерации признать Украину равноправным субъектом международного права, остающимся одним из ключевых и сложных барьеров на пути к достижению любого реального и стабильного мира в Европе и мире.

Россия потому и напала на Украину в 2014 году, потому что считала международное признание ее независимого статуса досадным недоразумением, которое можно легко, раз и навсегда "исправить" силовыми методами. Теперь в Кремле, на пятом году Великой войны, ищут другие подходы к легитимизации своего непризнания. Для чего, предъявляя любые неприемлемые требования, постоянно пытаясь навязать коллективному Западу свое искаженное видение, как единственно возможный вариант.

Ведь по "логике" этого самого Лаврова, предоставление "гарантий безопасности России" не что иное, как прекращение существования независимого от Москвы Украинского государства. И таковая стратегия Кремля базируется на концепции "ограниченного суверенитета". Становится очевидным, что российские "гарантии безопасности" – политический эвфемизм для установления полного геополитического контроля над Украиной и превращения Украины в "буферную зону".

Поскольку для Москвы безопасность заключается не в отсутствии угрозы нападения, а в отсутствии субъектности соседей и неспособности их принимать самостоятельные решения. В видении Путина Украина должна стать территорией без права на свою внешнюю политику, армию или союзы. И в идеале для преступного российского режима "безопасной" Украиной есть такая Украина, которой не существует как независимого субъекта на политической карте мира.

Это можно определить не только как следствие отдельных решений или внутриполитических амбиций Кремля, а скорее как системное проявление гибридной внешней политики, основанное на исторических мифологиях, имперских представлениях о сферах влияния и отказе признавать современную международно-правовую реальность. Что наглядно иллюстрирует как психологические, культурные и политические глубочайшие имперские комплексы могут сформировывать внешнюю политику русской Федерации в XXI веке.

Поскольку, с исторической точки зрения, Россия традиционно позиционировала себя не просто как государство среди равных других, а как центр отдельной цивилизационной модели, которая якобы имеет право на контроль над политическими процессами в соседних странах.

Это проявлялось в политике "братства народов" еще в советский период, которая за красивыми лозунгами скрывала системный контроль и тотальную насильственную русификацию. А в постсоветской эпохе трансформировалось в идею "русского мира", якобы обосновывающую вмешательство во внутренние дела суверенных государств, которые Москва считает исторически или культурно "своими".

В случае Украины это приобрело критическое значение после 2014 года, когда оккупация Крыма и вторжение московских незаконных группировок на Донбасс показали, что Россия не готова признавать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и правовую субъектность украинского государства.

Поэтому заявление Сергея Лаврова о роли Евросоюза в будущем переговорном процессе и вопросе гарантий безопасности является классическим примером российской дипломатической риторики, направленной на отрицание субъектности Украины и дискредитацию западных институтов.

Ведь мы видим попытку Москвы навязать собственную иерархию порядка безопасности, где "гарантии для России" выступают не как инструмент стабильности, а как требование признать право агрессора на вето относительно суверенного выбора соседних государств.

И здесь необходимо отметить, что признание факта существования независимой Украины, принимающей собственные политические решения и формирующей внешнюю внешнюю политику, для Кремля означает необходимость пересмотра собственной стратегической концепции, чего он явно делать не собирается.

В настоящее время этот подход имеет несколько последствий для международного сообщества. Он усложняет любые переговоры о мире, поскольку переговорный процесс предполагает взаимное признание сторон как равноправных участников. Однако если одна из сторон системно отрицает такое равенство, любые договоренности остаются потенциально неустойчивыми, а их выполнение оказывается под угрозой.

Нежелание Путина признавать Украину равноправным субъектом межгосударственных отношений создает долгосрочную угрозу для всей системы международной безопасности. Отсутствие такого признания подрывает основы суверенитета и территориальной целостности как универсальных принципов, ключевых для Устава ООН и международного права в целом.

Еще одним принципиальным фактором оказалась внутриполитическая ситуация внутри самой русской Федерации. Кремль демонстрирует, что его внешнеполитические действия полностью подчинены логике укрепления путинского режима. Где легитимизация власти через устрашение внешним врагом и создание образа защитника "русского мира" служат средством мобилизации общества.

Признание Украины как равноправного субъекта международного права поставило бы под вопрос саму концепцию внутренней легитимации путинского режима, что Москва не может себе позволить.

Поэтому в основе современной стратегии Кремля лежит непризнание украинской субъектности и попытки полностью вернуть Украину в зону своего геополитического влияния. Что тесно переплетено с воспроизводством существующей вертикали власти и сохранением внутреннего социального контроля над обществом.

Это означает, что любые стратегии урегулирования конфликта России с Украиной должны учитывать не только военное или дипломатическое измерение, но и глубокие культурно-психологические факторы. Реальные переговоры о мире невозможны без изменения фундаментального подхода Москвы к статусу Украины. А она к этому совершенно не готова и не намерена менять свою позицию.

Пока Российская Федерация воспринимает украинскую государственность как "временное явление", а Украину как часть своей законной сферы влияния все соглашения будут оставаться формальными и рискуют быть нарушенными. Это требует от международных актеров гибкой стратегии: соединение сдерживания и дипломатического давления, подкрепленного международными санкционными механизмами, одновременно с активным продвижением легитимности украинской государственности на всех международных площадках.

То, что Россия игнорирует равноправную субъектность Украины, доказывает, что нормы международного права остаются главным инструментом безопасности для государств, противостоящих более мощным агрессорам. Ведь отказ Российской Федерации признавать суверенитет Украины не только создает угрозу миру, но и активирует глобальные механизмы правового реагирования, обладающие сдерживающим эффектом, хотя и не всегда мгновенно заметен.

Можно сказать, что нежелание Российской Федерации признавать Украину равноправным субъектом международного права является многослойной проблемой, объединяющей исторические мифы, имперские амбиции, попытку похищения идентичности украинцев, навязывания идеологической концепции об "одном народе", внутриполитической легитимизации и современной системе.

Это явление пропаганды сомнительного "русского величия" формирует фундаментальный барьер для любого реального мира и подчеркивает, что мир только из-за военных или дипломатических соглашений в современном мире невозможен. Он нуждается в признании правового и политического равенства всех участников. А в глобальном контексте это сигнал для международного сообщества о необходимости сочетать право, стратегию и политическую волю в борьбе за стабильный и справедливый мировой порядок.

Пока можно утверждать, что феномен агрессивного продвижения концепта "русского величия" является не просто элементом идеологического сопровождения войны, он становится фундаментальным вызовом для современной архитектуры международной безопасности. Поскольку эта идеологическая система по сути своей отрицает Вестфальский принцип суверенного равенства государств, заменяя его неоимперской иерархией, где право на полноценную субъектность признается лишь по ограниченному кругу "великих государств".

Следовательно, любая попытка урегулирования конфликта исключительно через инструменты классической дипломатии или временные военные компромиссы изначально обречена на стратегическое поражение, поскольку она не устраняет корни агрессии – убежденность захватчика Московии в собственном исключительном праве определять судьбу Украины.

Настоящий и длительный мир в глобальном измерении возможен только при полном отказе Москвы от своей имперской мифологии и возвращении к принципу правового равенства всех участников международных отношений. На что ни диктатор Путин, ни его преступная кремлевская камарилья никогда не пойдут добровольно.

Для мирового сообщества это означает необходимость перехода от политики неудачного "сдерживания" реваншистского образования – России к стратегии активной защиты международного права, где юридическая ответственность за нарушение суверенитета, экономическое давление и политическая воля к изоляции агрессора действуют как единый механизм.

Без фундаментального пересмотра политического и стратегического подхода к Российской Федерации архитектура международной безопасности будет оставаться хрупкой. Поскольку любая стратегия, основанная на иллюзии возвращения к нормальности тоталитарного режима Путина, лишь создает паузу перед следующей фазой агрессии.

Стабильность мировой системы безопасности может быть достигнута только тогда, когда Россия будет лишена статуса "потенциального партнера" и переведена в категорию долговременной системной угрозы, требующей не диалога, а технологического и военного преимущества.

Лишь через утверждение верховенства права над правом силы и бескомпромиссным признанием субъектности каждой нации можно заложить фундамент для стабильного и справедливого мирового порядка, способного в будущем противостоять рецидивам тоталитарного экспансионизма.