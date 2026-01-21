В последнее время в разговорах с европейскими политиками и дипломатами слышу одну и ту же тему, которая очень сильно напрягает: "Нам нужно договориться с США, потому что без США мы сами не справимся"

Я не буду здесь обсуждать, справится ли Европа без США или нет, потому что этот вопрос нерелевантный. Нерелевантно потому, что США не желает договариваться с Европой. Другими словами, США хочет не договориться с Европой. И что думает на этот счет Европа, неважно.

Это очень похоже на политику России. Россия не желает договариваться с Украиной, и что думает на этот счет Украина абсолютно неважно, потому что ни на что не влияет.

Я писал еще в феврале прошлого года (11 месяцев назад), что в новом мире без правил, в мире права силы, интересы США, Китая и России совпадают в том, что Европа должна быть разъединена и слаба, существовать в виде отдельных изолированных рынков, на которых можно зарабатывать и которые можно использовать с разными политическими целями, но в любом случае. состоятельным. Вот почему США и Россия из двух рук поддерживают всевозможных евроскептиков, правых и левых популистов и радикалов (в геополитической игре нет не только морали, но и идеологий).

Сильная объединенная Европа не нужна никому, кроме европейцев, в том числе украинцев, потому что мы Европа не только по географическому положению, ценностному базису и геополитическому выбору, за который оплачена кровью, но и по принципу одной лодки — либо вместе выгребём, либо вместе утонем. Сильная Украина, да и вообще независимая Украина, нужна только Европе, а США, России и Китаю нет необходимости.

Я понимаю немецкое руководство, отозвавшее солдат из Гренландии, чтобы не ставить США и себя в ситуацию необходимости сделать окончательный выбор, который будет трудно открутить назад. Допускаю, что между США и Европой может быть что-то вроде "Минских соглашений", которые ни дня не будут выполняться.

Разумеется, горячей войны между США и Европой не будет, но холодная война с тарифами, ограничениями и другими инструментами сдерживания друг друга может начаться. Силы здесь неравные: США имеют на веревке бешеную собаку, которую могут натравить на Европу с востока.

Не удивлюсь, если Китай выиграет эту партию в чистую, предложив Европе стратегическое партнерство, что обезопасит ее от посягательств со стороны США и России. Это было бы полностью в русле китайской классической стратегии.

Ну, а нам нужно как можно активнее объяснять европейцам, что нужно срочно обезопасить себя хотя бы с востока. Холодную войну на два фронта Европа не выигрывает, и тем более, если с одной стороны эта война разогреется до горячей (я уже писал, что не верю в сухопутную операцию, потому что российских целей можно достичь быстрее, проще и дешевле в других доменах мультидоменной войны).

Для активного ограничения российской способности вести войну достаточно тех инструментов, которые сегодня есть у Европы. Лишенная способности вести войну, империя скончается в муках. А Европа станет независимым центром силы, иначе не выживет.

Я уже говорил, что не верю в смерть Европы. Потому что на протяжении последних 2500 лет бывало всякое — но все это время именно европейцы были наиболее энергичными, сообразительными, грубыми, вдумчивыми, ярыми, жестокими, изобретательными, сплоченными, бесстрашными, проникновенными завоевателями, сенсотворцами, первооткрывателями, путешественниками, путешественниками, путешественниками. Европа создала нынешний мир в том виде, в каком он существует.

И это не конец пьесы.