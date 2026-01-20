rus
Россияне сознательно хотят оставить без света жилые кварталы. Зачем?
В эту холодную зиму почти каждый день украинцы ожидают новых массированных ударов России по энергетической инфраструктуре страны. Удары наносятся методично, жестоко – сейчас уже начали говорить о возможности атаки на распределительные станции украинских АЭС, чтобы создать еще большие проблемы с теплом и светом, пишет Виталий Портников для Vilni-media.

Очевидно, что Путин таким образом пытается продемонстрировать миру силу и жестокость, но действительно демонстрирует разве что бессилие. Ведь попытки сделать Украину непригодной для жизни – очередное напоминание о фиаско его блицкрига и неудачах российской армии.

Великая война, которую Путин начал четыре года назад, должна была завершиться через несколько недель оккупацией большей части территории страны – включая Киев – и вероятным присоединением восточных и южных областей Украины к Российской Федерации. Но после четырех лет этой войны российская армия все еще не может установить контроль даже над всей территорией Донецкой области – и использует мирный процесс для попыток получить эту территорию без боя, требуя отвода украинских войск.

За эти четыре года Украина не только не стала страной-сателлитом России, но и получила кандидатский статус в ЕС и не отказалась от евроатлантической интеграции. Ну и, конечно, количество украинских граждан, желающих "общей судьбы" с жестоким соседом на севере, сейчас не просматривается даже в политический микроскоп.

Свою злобу за поражение собственной армии Путин демонстрирует на украинских женщинах и детях. Ведь надо понять, что обстрелы украинской энергетической инфраструктуры не имеют никакого отношения к нуждам армии или военно-промышленного комплекса. Россияне сознательно хотят оставить без света жилые кварталы.

Зачем? В первую очередь для того, чтобы отомстить. Затем для того, чтобы запугать. Чтобы украинское общество согласилось со стандартной путинской логикой: Россия – или смерть.

Есть и более стратегические цели. Превратить Украину в территорию, которая будет непригодной для жизни, доказать, что страна, решившая противиться российской агрессии, просто не может быть успешной. То есть на примере Украины запугать других, в частности, бывшие советские республики, по территории которых у Москвы могут быть свои планы. Ну и страны Центральной Европы тоже – Путин по-прежнему мечтает о возобновлении "сферы влияния" Советского Союза на континенте.

Есть и желание значительно уменьшить население соседней страны, заставить украинцев выезжать из страны от российских бомбардировок. Эта демографическая война происходит столетиями, вспомним хотя бы сталинский Голодомор. А сейчас мы наблюдаем "хладомор" Путина.

Политически российский президент выиграть не может, потому что нельзя завоевать страну путем ракетных обстрелов и ударов по инфраструктуре. Но это не отменяет страданий мирного населения, которое становится жертвой его коварства.

А это значит, что нужно не искать бессодержательный диалог с Путиным, а усиливать давление на Россию. А это значит, что нужно не хвастаться отсутствием помощи Украине, а усиливать эту помощь, в частности, усилением противовоздушной обороны. Ведь большое количество попаданий объясняется элементарной ограниченностью ресурсов.

Ну и, конечно, нужно усиливать защиту отремонтированных объектов энергетики, чтобы враг не мог их разрушить. И прилагать совместные усилия, чтобы пережить эту непростую зиму и доказать бесполезность усилий Путина.

