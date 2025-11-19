Параллельно со всем в Вашингтоне развивается еще одна история: сюда прибыла делегация, связанная с Русской православной церковью для встреч в Конгрессе и Белом доме. Конечно, чтобы рассказывать о "притеснениях христиан в Украине".

Речь идет о представителях Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), Православной церкви Америки и Сербской православной церкви в США. Все они связаны с РПЦ в Москве. После встреч в Конгрессе у них запланирован разговор в "Офисе Веры" в Белом доме - новой структуре, к которой относятся советники президента по религиозным вопросам. С продвижением московской православной повестки в США помогает лоббист Роберт Амстердам, нанявший Вадим Новинский.

Очевидно, что все это происходит в ответ на постоянные усилия украинской религиозной адвокации в Америке. В эти дни в Вашингтоне работает делегация влиятельных украинских евангелистов. На выходных церковь спикера Майка Джонсона в Луизиане посетили представители Save Ukraine - чтобы рассказать о похищенных детях и о том, как Россия преследует христиан. Совсем недавно The Kyiv Independent завершили свой американский тур с фильмом Danylo Mokryk о репрессиях религиозных групп на оккупированных территориях. С этой темой активно работает Razom for Ukraine. Россиянам, которые потратили кучу ресурсов на пропаганду о "притеснениях православия" в Украине, это, конечно, не нравится.

Попытки Москвы повлиять на дискуссию в Вашингтоне встретили сопротивление. Один из духовных советников Трампа, пастор Марк Бернс, предостерег чиновников от встреч с РПЦ: "Когда церковь тесно сотрудничает с режимом, который благословляет бомбы и торгует смертью, мы не можем делать вид, что встречаемся просто ради духовного диалога".

Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон призвал администрацию встретиться с духовенством церквей, которые Россия разбомбила в Украине. "Знает ли наша разведка, что РПЦ финансируется Кремлем?"

Другой конгрессмен-республиканец Джо Уилсон направил в Минюст США письмо с призывом расследовать действия РПЦ в Америке - и то, не занимается ли она незаконными операциями влияния. "Русская православная церковь не является отдельной религиозной организацией, она является продолжением российского государства. Конгрессмены не должны участвовать в ее разведывательной операции".

За этим всем, конечно, внимательно следят. Как мне известно, после публичного заявления Джо Уилсона в его офис один за другим стали поступать звонки и эмейлы вроде бы от избирателей - с обвинениями в притеснениях православных и требованиями отозвать обращение в Минюст. Все это очень похоже на скоординированную кампанию.

К обвинениям присоединилась конгрессвумен Анна Паулина Луна, недавно встречавшаяся с посланником Путина Кириллом Дмитриевым. "Досадно, что господин Уилсон, вместо ответа на просьбу о помощи от имени заключенных верующих Русской православной церкви в Украине, сделал из этого публичную кампанию против них. Ему следует следить за тем, чтобы средства американских налогоплательщиков не шли для заключения православных христиан только потому, что в названии их церкви есть".

На фоне недавних заявлений Трампа о притеснениях христиан в Нигерии – и коррупционного скандала в украинском правительстве – россияне решили воспользоваться моментом для раздувания собственной пропаганды. В США хватает тех, кто этому противодействует. Хотя в такие дни как сегодня это бывает очень непросто.