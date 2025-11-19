Росія скористалася моментом і відправила в США делегацію, яка розповідає про ''утиски християн в Україні''

Паралельно з усім у Вашингтоні розвивається ще одна історія: сюди прибула делегація, повʼязана з Російською православною церквою - для зустрічей в Конгресі та Білому домі. Звісно ж, щоб розказувати про "утиски християн в Україні".

Йдеться про представників Російської православної церкви закордоном (РПЦЗ), Православної церкви Америки і Сербської православної церкви в США. Всі вони повʼязані з РПЦ в Москві. Після зустрічей в Конгресі в них запланована розмова в "Офісі Віри" в Білому домі - новоствореної структури, до якої належать радники президента з релігійних питань. З просуванням московської православної повістки у США допомагає лобіст Роберт Амстердам, якого найняв Вадим Новинський.

Вочевидь, все це відбувається у відповідь на постійні зусилля української релігійної адвокації в Америці. В ці дні у Вашингтоні працює делегація впливових українських євангелістів. На вихідних церкву спікера Майка Джонсона у Луїзіані відвідали представники Save Ukraine - щоб розповісти про викрадених дітей і те, як Росія переслідує християн. Зовсім нещодавно The Kyiv Independent завершили свій американський тур з фільмом DanyloMokryk про репресії релігійних груп на окупованих територіях. З цією темою активно працює RazomforUkraine. Росіянам, які витратили купу ресурсів на пропаганду про "утиски православʼя" в Україні, це, ясна річ, не подобається.

Намагання Москви вплинути на дискусію у Вашингтоні зустріли спротив. Один з духовних радників Трампа, пастор Марк Бернс, застеріг посадовців від зустрічей з РПЦ: "Коли церква тісно співпрацює з режимом, який благословляє бомби та торгує смертю, ми не можемо вдавати, що зустрічаємося просто задля духовного діалогу."

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію зустрітися з духовенством церков, які Росія розбомбила в Україні. "Чи знає наша розвідка, що РПЦ фінансується Кремлем?"

Інший конгресмен-республіканець Джо Вілсон надіслав до Мінʼюсту США листа із закликом розслідувати дії РПЦ в Америці - і те, чи не займається вона незаконними операціями впливу. "Російська православна церква не є окремою релігійною організацією, вона є продовженням російської держави. Конгресмени не повинні брати участь в її розвідувальній операції".

За цим всім, звісно, уважно стежать. Як мені відомо, після публічної заяви Джо Вілсона в його офіс один за одним почали надходити дзвінки та емейли начебто від виборців - із звинуваченнями в утисках православних і вимогами відкликати звернення до Мін’юсту. Все це дуже схоже на скоординовану кампанію.

До звинувачень приєдналась конгресвумен Анна Пауліна Луна, яка нещодавно зустрічалась з посланцем Путіна Кірілом Дмітрієвим. "Прикро, що пан Вілсон, замість відповісти на прохання про допомогу від імені увʼязнених вірян Російської православної церкви в Україні, зробив із цього публічну кампанію проти них. Йому варто стежити за тим, аби кошти американських платників податків не йшли для ув’язнення православних християн лише через те, що в назві їхньої церкви є слово "Росія".

На тлі нещодавніх заяв Трампа про утиски християн в Нігерії - і корупційного скандалу в українському уряді - росіяни вирішили скористатися моментом для роздмухування власної пропаганди. У США вистачає тих, хто цьому протидіє. Хоча в такі дні, як сьогодні, це буває дуже непросто.