В начале года российские СМИ захлестнула большая волна информационно-аналитических материалов, в которых авторы пытались доказать, что российский бюджет на 2026 год вполне реальный. Основной казус в том, что при расчете бюджета РФ на 2026 год в него была заложена цена нефти 59 долларов за баррель.

В 2026 год РФ вошла с ценой нефти Urals 34-36 долларов за баррель. Для России это довольно серозный дисбаланс.

Если взять только доходы от ресурсного налога с нефтегазового сектора, то они в структуре доходов России занимают немного, но если добавить к ним НДС, НДФЛ, налог на прибыль и другие сборы с нефтегазовых компаний, то уровень зависимости российского бюджета от нефтегазового сектора и смежников превышает 60%.

То есть цены на энергоносители, среди которых основная нефть, фактически определяют реальность российского годового финансового плана. Так что разница в 23 доллара между фактической (36 долларов за баррель) и плановой (59 долларов за баррель) ценами смущает многих экономистов в России. Впрочем, есть и интересное наблюдение, что если бы не было санкций, торговых войн Трампа, фактора Венесуэлы, а также давления на теневой флот. и Urals.

А марка Brent как раз сейчас и торгуется в диапазоне 58-62 доллара за баррель. То есть базовый экономический расчет был правильным, но фактор войны делает российский бюджет на 2026 год совершенно нереалистичным, что в принципе уже и не отрицают в российском Минфине.