Война в Иране. Худший и самый лучший вариант для Украины

Израиль и США начали войну в Иране. Очень важно смотреть на эту войну не идеалистически (добро против зла), а прагматично исходя из наших переговоров.

Если очень коротко:

1. Россия ставит на затягивание этой войны. Кремлю нужна долгая война, которая сделает три вещи:

–- поднимет цены на нефть;

- Даст возможность России сыграть в посреднике, который вчера продал Ирану оружия на 300 млн, а сегодня будет предлагать стать гарантом каких-то договоренностей;

– А это, в свою очередь, позволит разорвать тему войны в Украине и более широких американо-российских отношений (повторить сирийский финт 2015 года).

2. Война в Иране, пожалуй, самый главный шанс для Трампа выйти с сильными картами на переговоры с КНР и сломать игру антитрамповской "фронды" внутри США. Вся внешнеполитическая игра Белого дома последних месяцев заключалась в том, чтобы стать игроком номер один по мировой логистике нефти и влияниям на ценообразование на углеводороде. Иран является важным элементом этой игры. Если американцам удается "подчинить" себе нефтегазовую отрасль Ирана – это заявка на успех. Все остальные варианты не имеют столь высокого значения.

3. Нам в этой войне очень важно только одно дело – чтобы эта война была короткой и Россия не смогла навязать себя как посредника. Поговорить о демократии, конечно, можно, но в преддверии возможного появления Китая в переговорной группе, следует не забывать, что термин "ось зла" не обязателен сейчас.