Російська бюджетна карусель 2026 стала нереалістичною

Віталій ШапранВіталій Шапран

На початку року російські ЗМІ захлеснула велика хвиля інформаційно-аналітичних матеріалів, в яких автори намагались довести, що російський бюджет на 2026 рік є цілком реальним.Основний казус в тому, що при розрахунку бюджету рф на 2026 рік до нього була закладена ціна нафти 59 доларів за барель. В 2026 рік рф увійшла з ціною нафти Urals 34-36 доларів за барель. Для рф це доволі серозний дисбаланс.Якщо взяти тільки доходи від ресурсного податку з нафто-газового сектору, то вони в структурі доходів рф займають небагато, але якщо додати до них ПДВ, ПДФО, податок на прибуток та інші збори з нафто-газових компаній, то рівень залежності російського бюджету від нафто-газового сектору та суміжників перевищує 60%.Тобто ціни на енергоносії, серед яких основним є нафта, фактично визначають реальність російського річного фінансового плану. Тож різниця у 23 долари між фактичною (36 доларів за барель) і плановою (59 доларів за барель) цінами бентежить багатьох економістів в рф.Втім, є і цікаве спостереження, що якби не було санкцій, торговельних війн Трампа, фактору Венесуели, а також тиску на тіньовий флот рф та Індію, то не було б і такого великого дисконту між Brent та Urals. А марка Brent як раз зараз і торгується в діапазоні 58-62 долари за барель.Тобто базовий економічний розрахунок був правильним, але фактор війни робить російський бюджет на 2026 абсолютно нереалістичним, що в принципі вже і не заперечують в російському Мінфіні.

Джерело:facebook.com

