Почему удары США и Израиля по Ирану не в пользу Украины

Да, в Иране людоедский режим. Сотрудничавший с Россией, помогая убивать украинцев. И являющийся спонсором терроризма и безусловно ответственный за убийство тысяч иранцев и превращение персии в заповедник фанатичных бороданов.

Это все верно. И эмоционально украинцам бывает очень приятно читать сообщения о ракетных ударах по бороданям. И смотреть как там все разваливается и пылает. Месть всегда приятна. Тем более ось зла и все дела.

Но...

Все что сказано но не имеет значения.

Так почему же это "но". Потому что война. И мы должны мыслить рационально. Учитывая, как эти события повлияют на наши позиции в противостояние с Россией.

И вот повлияют отрицательно.

Прежде всего – это цена на нефть. Уже не раз было сказано и написано, что смерть Кощеева, слабое место России – это экономика. И это наличие денег на войну. А значит, речь идет о цене на нефть. И вот эта атака, перерастет ли она в полноценную войну или будет носить ограниченный характер, способствует росту цен на нефть. А значит, увеличивает доходы России. И речь даже не об иранской нефти, а о том, что из Персидского залива выходит 25 процентов мировой поставки нефти. А залив же не случайно называется "персидский".

Поэтому атака Трампа и Израиля на Иран увеличивает доходы Путина от продаж нефти.

Второе – Иран отвечает. Да, коряво. Да, его силы ограничены. Но он разбрасывается определенным количеством крылатых и баллистических ракет. В сторону Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии и других союзников в регионе. А эти ракеты нужно сбивать. И их сбивают. Там достаточно патриотов у этих всех шейхов. А сбитие этих ракет истощает запасы перехватчиков. Которые очень нужны Украине. Увеличатся ли после этого шансы Украины получить эти ракеты – вопрос риторический.

Есть ли плюсы от атаки? Есть миф, что это уменьшит поток шахедов по украинским городам. Но это миф. Потому что россияне давно уже собирают все сами. Поэтому влияния положительного на фронт и удары по украинским городам будет отсутствовать.

Можно было бы рассчитывать на позитив, если бы атака привела к смене режима. И будь у Трампа была стратегия. Но ее очевидно нет. И очевидно, что изменить режим без наземной крупной масштабной операции невозможно. А ее точно не будет.

Момент помочь протестам выглядит утраченным. Хотя здесь и хотелось бы ошибаться. И мотивация Трампа может быть в ключе внутриполитическая. Хотя и здесь не факт, что поможет. Израиль, на фоне эмоциональной мести за теракт 7 октября с неизбирательными ответами и разрушениями в Газе, в последние годы радикально потерял поддержку среди граждан США. Но это проблемы Трампа. Не наши.

Следовательно, в Иране максимум одного людоеда сменит другой. Нам от этого ни тепло, ни холодно. А вот от отсутствия ракет перехватчиков следующей зимой может быть холоднее.

И да, этот удар очевидно незаконным. Просто немотивированное нападение США и Израиля на суверенную страну. Чтобы мы об этой стране не думали. И это не прибавляет стабильности миру. Что может оказать непрогнозируемое влияние на мировую экономику. А на рынках очень много пузырьков. И они только и ждут своего черного лебедя. Пока страдает только криптобратва. И их не жалко, как и испуганных экскортниц из Дубаи. Но в понедельник откроются биржи. И даже если это не произойдет в этот раз, это делает мир менее прогнозируемым и более хрупким.