На каждое сообщение о проблемах российской экономики приходит куча комментаторов, которые говорят, что нам уже четыре года обещают, а она все не заваливается, так что все эти обещания ничего не стоят.

Давайте разберемся.

Главные истории дня

Никто не обещал и не обещает "две-три недели". Огромная мобилизованная экономика не может рухнуть через месяцы или даже за пару лет. Процесс ее упадка постепенен, главное, чтобы он был неотвратимым, то есть чтобы не было признаков выздоровления.

А какой тогда смысл в этих сообщениях?

Систематические сообщения на тему российской экономики имеют целью подтвердить, что признаков выздоровления нет, процесс упадка идет по плану, более того – понемногу набирает темп.

Здесь комментаторы скажут, что пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. И будут правы. Толстый – это Европейский Союз, который поддерживает Украину финансово (и потому важно держать этот контакт, делать евроинтеграционные реформы, выполнять взятые на себя обязательства и т.п.). Тонкий – это россия, которой сегодня не помогает никто: Иран сам едва жив, Северная Корея имеет большие щеки и пустой желудок, а Китай аккуратно истощает россию, не допуская, однако, стремительного коллапса.

Быстро только в сказках бывает.

Божьи мельницы мелеют очень медленно, но неотвратимо.