Пора посмотреть в космос: спутники меняют войну

Наша война стала первым крупным военным конфликтом, в котором космические технологии сыграли и продолжают играть решающую роль. Спутниковая разведка, наблюдение, защищенная связь, навигация и системы раннего предупреждения о запуске российских ракет являются не только ключевыми для оперативного превосходства, но и жизненно важными для защиты нашего населения.

Сегодня космос должен как можно быстрее стать еще одним доменом, где нам нужно добиться ключевых технологических изменений. На земле, в воздухе и воде мы уже нашли эти решения. Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех доменах.

И такой опыт превращения данных из космоса в конкретные боевые решения у Украины есть – до 2024 года в Генштабе ВСУ действовало Центральное управление Космической поддержки. Оно стало ключевым органом, который доводил космическую информацию до поля боя и, соответственно, отдавал стратегическое преимущество, особенно в нанесении точных ударов по противнику.

И самое главное – постепенно Вооруженные Силы Украины получали функцию собственного разведывательного обеспечения. К сожалению, как показали дальнейшие события – временно.