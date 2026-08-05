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Чому США вже не можуть змусити Путіна до миру

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Чому США вже не можуть змусити Путіна до миру
Чому США вже не можуть змусити Путіна до миру

Протягом останніх півроку україно-американські стосунки зазнали значної трансформації і перейшли від логіки "кавалерійських наскоків", коли гасіння пожеж вимагало приїзду великого десанту з Києва до більш-менш системної роботи, яка будувалася на виробленні особистих контактів з великою кількістю різних політичних акторів.

1. На період керівництва посольством Ольгою Сткфанішиною припало кілька кардинальних змін в наших стосунках з США. Перш з за все відбулися зміни в ставленні MAGA до України, що в результаті стало, зокрема, причиною прийняття закону Грема-Блюменталя. Більше того, санкційний тиск не лише вдалося втримати, але й він дещо розширився. Окремо слід виділити запуск американо-української програми дронділ, завдяки якій наші технології зайшли на головні майданчики США. І в усіх цих аспектах, справді, велику роль відіграло наше посольство.

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2. В той же час, варто звернути увагу: зі зміною Єрмака наші стосунки з США стали більш системними. І головна причина цієї більшої системності криється в тому, що зникло ручне управління всіма процесами, які на собі затягував Андрій Єрмак.

3. При цьому, попри різкий розворот MAGA в сторону України, ми маємо дуже серйозну проблему: переговорний трикутник Україна-Росія-США знаходиться повному глухому куті. І ніяких лінійних виходів з нього немає. А ми (Україна) продовжуємо жити в логіці, що цей трикутник може вивести нас на реальні переговори.

4. На жаль, Путін не готовий йти ні на які переговори без реального зовнішнього тиску, а США самостійно цей тиск не можуть забезпечити, особливо на фоні повної пробуксовки в Ірані.

5. На жаль, блокада Азовського моря і швидка перспектива повного закриття Чорного моря для Росії, поки не зупиняє Путіна. І складається враження, що весь світ запасся попкорном і дивиться на те, як Путін обвалює російську економіку, не бажаючи йти на переговори. І якби ми не були в епіцентрі вибуху, і якби наші порти не були заблоковані, за цим було б цікаво спостерігати.

6. Призначення Умерова на керівника СЗР, на жаль, в принципі, не впливає на можливості змін в цій ситуації. І питання не тільки і не стільки в переговорниках, скільки в самому форматі переговорів, який не піддається ревізії з незрозумілих для мене причин.

Джерело:facebook.com

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