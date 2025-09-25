Оккупанты продолжают уничтожение людей в ОРДЛО: как живут ''Донбасские вымираты''

Сьогодні новини з ОРДЛО. Досить прогнозовані, досить сумні, але не скажу, що я співую. Просто холодне беземоційне споглядання. Констатація фактів. А що нам ще робити? Ми ж попереджали!

Ті, хто на Донбасі чекала критично гострий знищує цю саму критично гострий. Для мене це прогнозовано, тому чому я маю співчувати?

В місті, де я жила до 2014 року знову чергова аварія на шахті, знову чергові жертви. В новинах в мирній частині України напишуть коротко: на окупованій Луганщині на шахті загинув шахтар через аварію вагонетки. В новинах в ОРДЛО напишуть, та нічого особливого не напишуть, бо це буде означати нову чергову хвилю питань від шахтарів, негативні коментарі в соцмережах, з яких випливає не тільки правда про життя в ОРДЛО, а й про інші аварії, змовчани та забуті.

В ОРДЛО щодо інформації аварій на шахтах замовчується та дозовано. Якщо це загибель 1-3 людей, ще можна щось написати, озвучити. Якщо це загибель понад 10 людей – в інформаційному просторі буде тиша.

Як в срср. В срср про аварії, епідемії, смертність люди побачили через чутки . Зараз в ОРДЛО все, як в срср, тобто саме так, як хотіла критична більшість у 2014 році.

Просто "як в срср" у кожного було по собі. Але кожне "по своїм" було лише гарне, з поганого ніхто нічого не хоче, а воно прийшло. Бо гарне в срср було тільки по-блату, а блат був не в кожному. Для кожного було "під старим телегою робочі лежать".

Знаєте, від було б не так боляче й, ніяк не підберуть слово, щоб описати ті почуття, що накрили з головою, коли я побувала на мітингу 1 березня 2014 року, який пройшов у Свердловську Луганської області, напевно, згідно, як би шахтарі Донбасу були потрібні, жили у злидніх і їх прагнення пожити "пабагатому" в іншій країні, можна було б зрозуміти. "Свердловантрацит" було найбагатше вугільне підприємство Донбасу, а шахтарі отримували в 2014 році зарплату від 10 до 50 тисяч гривень.

У місті де було понад 10 ювелірних крамниць, а "мерседес" купили, щоб їздити на риболовлю чи по картоплю, "хотим жити пабагатому" звучало якось, як у казці про золоту рибку, коли вже отримала статус дворянки бабця вимагала зробити її царицею морською, й щоб вона прислужувала "риба" московського золота.

Те, що росія зробила з ОРДЛО, це звісно злочин й кожна смерть на руках росіян, навіть, якщо це шахтарі, що загинули в шахті. Але, я всі ці 10 років задаю собі питання, щоб було, як би в березні 2014 року в містах Донбасу шахтарі знищили російські триколори, підняли жовто-чорні прапори, заспівали Гімн України й пішли б стукати касками на україно-російський кордон, скандуючи: путін, геть з Україною!

Але, як це лише мрія. Бо реальність була триколорадна, а шахтарі у критичній вашій позиції кричали: "Донбасс – росія, не будемо більше кормити Київ". Тому те, що зараз відбувається, це відплата, чи розплата, не знаю. Але ми в 2014 році про це попереджали.

Ми кричали, що росія закриває всі шахти, а шахтарі підуть воювати проти України та інших країн, бо після України наступними будуть Польща, країна Балтії. Ми кричали, що тут росія зробить сіру зону, в якій будуть лише її військова й жодної цивільної особи. Ми кричали, що будуть знищені водопровідні системи, сільське господарство, екологія, й цей край стане пустелею, бо росії просто байдуже на людей , вона народжена знищувати.

Тепер самі мешканці ОРДЛО називають свій край "Донбасские вымираты" .

В цьому році вперше за історію Донбасу в містах не святкували день шахтаря . Це крапка. Велика намогильна крапка, у вигляді пласта породи. Вже й самі триколорадні активісти, ярі запутанці не вірять, що тут буде "город-сад", все більше розмов про те, що цей край закінчує свою думку.

Не має лікарів та ліків, води, бензину, їжі, роботи, зарплати. 90-ті роки, коли жити було важко, здаються вже мешканцям Донбасу не такими вже й страшними, бо зараз набагато страшніше .

Ні, ще лунає "москва не відразу строилась", така собі заспокійлива пігулка для адептів віри в росію, але в неї вже вірить не так і багато людей, як це було в 2014-му році. А ми попереджали, ми ж кричали: подівитися на сусіднє Гуково, росії. Це таке ж саме місто, як й Свердловськ, ми стоїмо один на проти одного й можна просто зазірнути, щоб побачити, що нас чекає, якщо буде "пожить по-русски" . Закриті шахти, безробіття, знищена інфраструктура. Ось вам "руський мир" в Гуково, навіщо ж ви тягли його ще й у Свердловськ?

Ми кричали, що вперше, що зробить росія, це знищити шахти. Над нами сміялися. Більше того, за таке попередження просто вбивали, бо вони "портили картину восприятия". Але сталося саме так, як ми попереджали .

В ОРДЛО за 10 років аварій на шахтах у п'ять разів більше ніж за всі роки Незалежності України. Оце, останній в цьому місяці випадок, про який зараз гулять соцмережі ОРДЛО, це загибель шахтарів на шахті "Одеська-1".

Правда, шахтою це підприємство навряд-чи можна назвати. Це колись було "шахточасток", а зараз "копанка". З того, що зараз працює на Донбасі, майже всі шахти, це, як раніше копанка. Тобто об'єкт без оснащення люди працюють на свій страх та ризик без захисту.

З моменту окупації всіх шахт, які опинилися в руках росіян та колаборантів жодного разу, не отримували нового обладнання, не проводили заміни тросів, парашутів на захисних підйомниках, лебідках та інше.

Звісно, ​​усе ламається. Особливо канати, строк використання яких не більше 3-х років. Трьох, а не 10-ти. Ця аварія виникла через те, що перетерлися канати на лебідці, що тягла вагонетки. Під час підйому канат обірвався, бо не витримав навантаження, й вагонетками задавило людей.

Звісно, ​​винними зробили шахтарів, а не керівництво. Ну, це так зробили й у часі срср, тобто саме про це й мріяла критична більшість шахтарів у 2014-му, коли відчайдушно будувало це гетто.

Це не перша аварія у місті. Нагадаю, у місті Свердловськ (Довжанськ) є місто-супутник Червонопартизанськ. 6 вересня 2021 року на шахті "Червоний партизан" обірвалася "кліт", такий собі шахтний підйомник, який перевозить людей, що призвело до загибелі та травмування людей. Обрив канату відбувся через те, що строк його експлуатації був перевищений на 7 років.

Окупантів не турбує стан шахти, не турбує захист людей, вони просто вибирають останній ресурс з цього краю. Це виглядає, наче вампір висмоктує останню краплину крові з артерії людини. Окупанти знищують усе, куди пропускають: воду, повітря, землю, людину.

Питання, що буде з Донбасом вже риторичне, бо запах тліну вже згіркотив повітря, ще щось там дихає, працює, але трупні плями вже спотворили це тіло.