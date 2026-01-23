Два выступления - Дональда Трампа и Владимира Зеленского на Давосе протоптали тропу к "трехстороннему формату" переговоров, где за столом будут сидеть представители России, Украины и США. Это была навязчивая позиция Вашингтона, которую они артикулировали еще в прошлом году. Вычеркнув из участников переговоров Европу. Помню, как год назад уполномоченный США Келлог в Мюнхене отмахивался от любого расширенного формата.

По сути это шаг назад в переговорном треке. Да, можно согласиться, что Европа год больше говорила, чем действовала. Вернее, действовала хаотично, а не системно. Больше опасаясь, что ее "кинет" Трамп, чем то, что война может оказаться на ее пороге.

Почему я пишу о рисках трехстороннего формата? В первую очередь потому, что когда с нами за столом остаются только Вашингтон и Москва, всегда существует соблазн обменять украинский вопрос на более широкие геополитические договоренности - о стратегической стабильности, Китае или контроле эскалации.

Второй риск – формат без Европы не может быть ни финальным, ни стабильным. Потому что ЕС – это санкции, деньги, восстановление и долгосрочные гарантии. Формат "тройки" – неполный по определению. Эта конструкция все равно может быть только временной.

Третье. Очередная реабилитация России. Для Москвы важно вернуться в статус "переговорной стороны", а не агрессора. И такие форматы этому отчасти подыграют.

Четвертый риск – это переход от "консультаций" к потенциальному давлению в отношении решений. Песков снова заговорил о неприемлемости переговоров без вывода украинских войск из всего Донбасса. Следующим шагом, очевидно, будут требования и по другим областям, если аппетит придет во время еды.

Поэтому вывод прост – нам нужна Европа за столом. Иначе нас снова будут пытаться вписать в чужое крупное соглашение.