Налоговая реформа Путина стала угрозой для России
Откровенно говоря, реформа налогов в РФ в 2025 году была полностью провалена. Фактическое собрание основных налогов и доходы таможни существенно отставали от планов начала 2025 года. При этом, в новостях активно рапортовали о выполнении показателей, правда только после того, как они были скорректированы во второй половине 2025 года.

В РФ имел место громкий провал по НДФЛ в регионах, когда прирост налогов после перехода на прогрессивную шкалу едва превысил рост зарплат, а также отставание сборов по таможне из-за проседания импорта и контрабанды.

И если в снижении нефтегазовых доходов российского бюджета на 24% за 2025 год есть хотя бы оправдание в виде силовых действий Украины, торгового давления Трампа и санкций ЕС, то единственным виновником налогового провала в РФ остается российская власть.

Следует отметить, что в принципе федеральное правительство сделало верные выводы из неудачи 2025 года, недаром у них премьер Мишустин ранее работал в налоговой сфере. Поэтому налоговая реформа 2026 началась именно с повышения НДС, утилизационного сбора, а теперь еще и с увеличения экологических отчислений – то есть с налогов, которые трудно обойти. Сейчас есть все признаки того, что россияне будут сопротивляться повышению НДС и переводить часть сделок в тень.

Скидки при оплате наличными в супермаркетах на уровне 3-5%, усиленная работа конвертационных центров, в т.ч. за пределами РФ в странах членах Евразийского экономического союза, непонятная динамика трансграничных переводов – это тенденции, которые российские власти не могут не замечать.

Поэтому не прошло и 2 недель после завершения нового года как ЦБР заявил, что хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физических лиц, и в ближайшее время обяжет банки отчитываться о снятии клиентами наличных денег без ведома о такой отчетности самих клиентов.

На Старый Новый год свой подарок подготовил и Минфин РФ, предложивший запретить госрегистрацию сделок с наличными деньгами между физлицами и юрлицами на сумму свыше 5 млн руб. Так что наличный рубль становится главным врагом налоговой реформы Путина в 2026 году. Прогнозирую, что наличный рубль в этом сражении победит Путина, но в процессе точно будут жертвы среди российских налогоплательщиков.

