Ситуація з війною РФ проти України, в Ірані, Венесуелі і не тільки там перебуває у прямій залежності від того, чи виграють республіканці 3 листопада вибори до Конгресу, чи збережуть поточний статус-кво в ньому або програють. Голосування в червні в обох палатах резолюції, яка зобов'язує Трампа не застосовувати Збройні сили США проти Ірану без згоди Конгресу стало сигналом, якщо Демпартія виграє, то це кінець політики Трампа - буря і натиск.

Палата представників 3 червня схвалила цю резолюцію 215 голосами проти 208. Під час голосування чотири республіканці приєдналися до Демпартії. У Сенаті голосування 23 червня теж пройшло з рахунком 50 за неї і 48 проти, оскільки також чотири республіканці - Ліза Мурковскі, Сьюзан Коллінз, Білл Кессіді та Ренд Пол її підтримали. Ще два були відсутні, але сенатор-демократ Джон Феттерман пішов проти лінії своєї партії та підтримав лінію здорового глузду.

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Для темних сил в Ірані це стало несподіваним та приємним подарунком. Трамп позбавлявся можливості говорити, він завдасть удару, якщо переговори буде зірвано або КВІР знову вирішить заблокувати Ормуз, про що оголошував 20 червня через три дні після підписання угоди Трампом та Пезешкіаном. Південне командування США відповіло – КСІР бреше і із заявниками про нове закриття Ормузу розібралися самі іранці. Як – невідомо. Могли розстріляти як агентів Нетаньяху, невдоволеного цією угодою.

Але команда Трампа вирішила не здаватися на милість Конгресу і вимагала явки всіх сенаторів на повторне голосування. У результаті рахунок у Сенаті змінився: за резолюцію вже було лише 47 голосів, а проти неї 50. Обидві дами залишилися на колишній думці, але обидва джентльмена його змінили і додався один республіканець, який був відсутній. Сенат заблокував резолюцію і тепер Демпартії доведеться починати спочатку, якщо є на це ентузіазм.

"Нью-Йорк Таймс", яка на дух не переносить Трампа, повідомила, що він провів нічну нараду зі своєю фракцією в Сенаті і обіцяв заветувати двопартійний проект про соціальне житло. Напередодні виборів це стало б ударом по республіканцям. Сенатора Ренда Пола запросили на зустріч із Віткоффом та Кушнером, вони були на переговорах у Швейцарії 21 червня, і він змінив думку про Іран. У результаті Трамп подякував усім за розуміння і написав 24 червня у "Соціальній правді" – резолюцію заблоковано.

"Продажні ЗМІ" зберігали 25 червня мовчання, очікуючи, що зробить Демпартія. У найскладнішій ситуації опинилася команда Нетаньяху та ізраїльське лобі в США – вони вже не знаю, хто гірший – Трамп, який не бомбардує Іран, або Демпартія, яка точно не бомбитиме його.

У команди Нетаньяху були грандіозні плани - Трамп почне наземну операцію в Ірані і перетворить його на 5-6 держав, навіть якщо це вимагатиме життя кількох сотень тисяч військових США. У Москві теж сподівалися, що Трамп почне робити це і загрузне, і йому стане зовсім не до України та Європи. Як мінімум розстріляє 60-70% боєзапасу США і тоді можна рубати сувалкський "коридор" і багато чого. Тому "хороші російські" та експерти типу Портнікова твердили - Трамп ув'язнув, програв, режим не змінив та інше.

Жодного слова про те, що Трамп зірвав плани Москви про початок світової війни спільно з Іраном, ліквідував коридори контрабанди в РФ через Іран та Вірменію та запустив в Ірані процеси соціальної трансформації. При цьому не потрапив в жодну з пасток і вважає за краще тримати Іран "на мушці", щоб процес йшов бадьоро. У Тегерані не поспішають підписувати остаточний договір із ним з багатьох причин, і не останнє місце посідає очікування виборів у США. Якщо виграє Демпартія, то демократизація в Ірані зупиниться і піде складним шляхом.

Подібні очікування і у чавістів. У Каракасі 18 червня вперше у Палаці федерального законодавства відбулися офіційні переговори між спікером Хорхе Родрігесом та представником опозиції екс-депутатом Дінорою Фігейро, яка повернулася з еміграції. Тема – проведення наприкінці року виборів президента чесно, прозоро та без електронного голосування, яке дуже люблять усі авторитарні режими. Опитування показують: лідер – революціонерка Марія Мачадо, має 60-70% голосів підтримки. У Делсі Родрігес до 10%, оскільки багато чавіст вважають її зрадницею.

Легко здогадатися, вибори у Венесуелі призначать на грудень із розрахунку, якщо Демпартія вибори в США виграє, то час купити українську "Дію", проголосувати в ній і оголосити Делсі Родрігес переможницею. Мадуро у 2024 р. теж проводив електронне голосування та оголосив себе переможцем, притому, що і з ним набрав близько 30% голосів. Демпартія обурюється, але не дозволить Трампу бомбити Венесуелу. Наразі військова авіація США доставляє гуманітарну допомогу до Венесуели у зв'язку із землетрусами. У травні вона проводила спільні навчання з армією Венесуели, які супроводжувалися акціями протестів чавістів.

Для Москви перемога Демпартії у США також стане віддушиною. Тому офіціоз РФ вже починає лаяти Трампа, від чого півтора року утримувався, передовівши це "хорошим російським" там і маргіналам на расеї. Причина - команда Трампа почала викладати на стіл одну за одною свої "картки".

Почала з організації з кінця березня нальотів українських дронів на нафтормінали РФ на Балтиці з Естонії та Фінляндії. "Уолл-стріт журнал" делікатно написав 5 червня - супутники приватних компаній зі США наводять українські дрони на військові об'єкти в РФ. Пентагон ні до чого. Займаються цим компанія "Vantor" із Колорадо, компанія "Persistent Systems", нідерландська "Bravo1 Alpha" та українська "Буревій". "Файнейшен таймс" повідомила 24 червня, посилаючись на свої джерела - це розвідка США познайомила НПЗ у Капотні з українськими дронами.

Трамп ставить кремлівців перед двома дилемами. Перша – вони підпишуть перемир'я з Україною на зразок п'яти лондонських пунктів Євротрійки або він зіпсує їм вибори до Держдуми, які будуть 18-20 вересня. Якщо готові підписати, він згоден стати посередником. Якщо не готові, то нехай оберуть, що їм більше подобається: програти трішки війну НАТО чи братній Україні.

Для кращої зрозумілості Трамп сказав 17 червня на саміті Сімерки, що Україна перемагає у війні і запропонував Зеленському викотити ультиматум про ретранслятори в Білорусі в присутності президента Гондурасу, щоб надати міжнародного резонансу. Кремлівців до такого почали готувати ще з березня оповіданнями у ЗМІ, що Україна нібито звільнила вже більше територій, аніж РФ захопила. Москва цей "туман війни" відповіла своїм "туманом" і став оголошувати захопленими ті населені пункти, де навіть боїв.

Але "туман" туманом, а ракети по Криму почали прилітати безпосередньо. Для розсіювання "туману" у Парижі у червні на виставці Eurosatory-2026 виставили широку лінійку дронів та макетів ракет під маркою "Фламінго". Західні газети повідомили за секретом, що, зокрема, крилата ракета FP-5, яка потрапила 10 червня у військовий завод у Чебоксарах, – це розробка італійської компанії Milanion Group, передана Україні. Системи наведення в основному німецького виробництва, але все це збирає в одне ціле у Данії компанія Штілермана.

Кремлівцям пропонують самим обрати, їм буде зручніше у вересні повідомити, що Крим та лінію фронту поламали 3,5 тис. ракет, замовлених Байденом, чи це зробили українські ракети "Фламінго". Якщо виберуть друге, то в енциклопедіях напишуть – Денис Штілерман залишив РФ через труднощі з торгівлею нерухомістю та землею, але в Україні розкрився його геній як ракетобудівник. Генштаб Герасимова поки що не знає, що вибрати, але зітвоєнкори голосують за "Фламінго". Вони повідомили 16 червня, що при нальоті на Київ та Печерську лавру 15 червня крім Успенського собору було знищено дві пускові установки ракет "Фламінго". Ймовірно, Штілерман був приємно вражений.

Трамп не забув, кремлівці обіцяли йому в обмін на Мундіаль у РФ у 2018 р. розпочати транзит влади та незабаром поховати "путина", переобраного у березні. Наприкінці 2018 р. з'явився професор Соловей і почав мовити про погане здоров'я "путіна" та обставини непереборної сили. Але в 2020 р. Трампа кинула "глибинну державу" в США, після чого кремлівці радісно згорнули транзит і відкликали Навального з Німеччини до Москви.

Тепер Трамп вирішив: настав час повернути кремлівців до теми транзиту. Рубіо, щоб у них не виникли сумніви у рішучості Трампа офіційно нарешті заявив 25 червня – в Анкориджі ні про що не домовилися. Отже, Лавров може перестати перетворювати дух Анкоріджа на формулу Анкоріджа, за якою він з усією делегацією РФ відлетів з Аляски без обіду та спільної прес-конференції. Надто нагадує фейк – НАТО обіцяло Горбачову більше нікого до Альянсу не приймати.

Трамп чекає від кремлівців двох речей – прийняття п'яти лондонських пунктів та початку транзиту після виборів до Держдуми. Якщо треба, то обіцяє допомогти ракетами – знеструмити зовсім Крим, посунути лінію фронту на схід та влаштувати Тегеран-2026 у Москві. Йому все одно, називатимуться ці ракети "Фламінго" чи інакше. Краще, "Фламінго" і тоді можна цитувати з "Наклепаників Росії" Пушкіна про "стару сімейну суперечку слов'ян між собою". У Пушкіна це стосувалося поляків, але яка різниця московитам – поляки чи українці, головне, що Пушкін.

Кількість прильотів РФ зараз прямо залежить від швидкості, з якої кремль буде готовий почати переговори. Трамп просто не має вибору, тому що у нього в листопаді вибори, і результат йому потрібен до них. На відміну від кремлівців Трамп не хоче, щоб їх виграла Демпартія.