Конфіскація заморожених активів в Європі для України: фінансовий стан РФ погіршується

Питання конфіскації російських активів в ЄС для України вже стало епічним. Росіяни чинять опір процесу конфіскації оскільки ще мають надію, що не втратять ці гроші, і через те, що побоюються, що за їх кошти Україна може виграти війну. Те що ЄС відклала питання конфіскації на 2026 рік, ніяк не зменшує, а навпаки збільшує цінність цього процесу, і сильно погіршує фінансовий стан рф.

Найбільш помітний удар по ідеї конфіскації росіяни нанесли у плані Дмітрієва – Віткоффа, якого вже по факту немає. Дмітрієв пообіцяв США, що рф не буде подавати в суди, якщо заморожені в ЄС активи розподіллять між США та рф та начебто спрямують їх частину на відновлення України (або окупованих українських територій). Такий крок автоматично запустив механізм тиску США на ЄС, і дехто з європейців заговорив, що "можливо відсутність конфіскації наблизить (читай – примусить) Україну до не зовсім справедливого миру в Європі". Гра Дмітрієва не вдалась, і ЄС відстояла своє право розпоряджатись тим, що заморозила.

Більше всіх здивувала поведінка ЦБР, який чогось пішов з позовом проти Euroclear до російського арбітражного суду. У багатьох викликало питання, як арбітражний суд в Москві може вплинути на Euroclear. А ніяк. Тут слід звернути увагу, що ЦБР побіг в арбітраж ще до обговорення конфіскації як такої, але відразу після того як в ЄС прийняли рішення про вічне блокування резервів ЦБР в ЄС.

Тому чи не єдина мета звернення ЦБР до суду в Москві – просто потягнути зі списанням резервів. У ЦБР в лютому-травні буде щорічний аудит, і якщо не буде позову, то по факту конфісковані активи доведеться списати, після чого ЦБР даватиме пояснення в Держдумі та розповідатиме про інші заморожені, але не списані активи. Інша причина з якої ЦБР не хоче списувати заморожені безстроково активи – небажання розкривати точну суму заморожених активів в країнах G-7. ЦБР на минулому тижні ЦБР настояв на тому щоб засідання в болтному арбітражі вели в ЗАКРИТОМУ режимі. На наступному тижні я вас познайомлю з тонкощами процесу майбутньої конфіскації, яка тепер стала легше для Європи. Тож не перемикайтесь, буде цікаво.