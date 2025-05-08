Какие вещи нельзя перевозить в ручной клади: почему жидкости ограничены, заправки для зажигалок и игрушечное оружие опасны?

В то время как некоторые путешественники берут ручную кладь в дополнение к основному багажу, другие предпочитают только последний вариант, не желая утруждать себя ничем, кроме самых необходимых вещей в поездке. Но прежде чем застегнуть чемодан, следует убедиться, что вы не положили к нему вещи, которые нельзя брать как ручную кладь. В соответствии с требованиями безопасности и другими правилами авиаперевозок, существует ряд предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади. В противном случае пассажиры могут столкнуться с проблемами при прохождении контроля в аэропорту.

В этом гиде вы найдете ответы на вопросы, какие предметы запрещено перевозить в ручной клади и чего следует избегать при путешествии самолетом.

Что запрещено брать в ручную кладь?

Некоторые, на первый взгляд, обычные предметы считаются опасными для ручной клади. Источник: Image Vlada Karpovich/Pexels

Некоторые ограничения кажутся вполне логичными. Очевидно, что нельзя перевозить в ручной клади огнестрельное и другое оружие. Но среди запрещенных предметов есть и такие, которые могут вас удивить, ведь они на первый взгляд не выглядят опасными. Вот основные категории вещей, которые пассажир должен проверить перед тем, как паковать чемодан.

Жидкости

Когда речь идет о том, что можно взять с собой в ручную кладь, жидкости – это одна из первых категорий, на которую следует обратить внимание. Многие считают, что обычные вещи типа бутылок газированных напитков или лосьона для тела можно безопасно положить в ручную кладь. Однако существуют строгие ограничения по их перевозке в салоне самолета.

Согласно правилам Управления транспортной безопасности (TSA), пассажир может брать с собой жидкости в ручной клади, но только в очень небольших количествах — в контейнерах объемом не более 3,4 унции (100 мл). Это ограничение на перевозку жидкостей связано с попыткой теракта в Великобритании в 2006 году, когда группа лиц пыталась пронести на борт самолета жидкие взрывчатые вещества.

Так что если вопрос перевозки жидкостей в ручной клади для вас особенно актуален, лучше выбирать маленькие или дорожные флаконы для таких вещей, как косметика, или просто перекладывать жидкости в зарегистрированный багаж, для которого ограничения по объему гораздо мягче.

Острые предметы, лезвия и т.п.

Это еще одна категория вещей, запрещенных к перевозке по очевидным причинам. Практически все острые предметы, которые только можно вообразить, входят в перечень того, что не разрешено брать в ручную кладь. Сюда относятся ножи, мечи, мачете, пилы, а также мелкие предметы, например ножницы длиной от 4 дюймов (примерно 10 см).

Также из ручной клади будут извлечены бритвенные лезвия, однако безопасные или одноразовые бритвы разрешено перевозить. Пластиковые ножи и столовые приборы также разрешены, если вы планируете использовать их для еды на борту самолета.

Оружие и боеприпасы

Очевидно, что оружие нельзя перевозить в ручной клади, однако, несмотря на это, агенты TSA регулярно находят огнестрельное оружие или патроны во время проверок. Это проблема, с которой сталкиваются службы безопасности аэропортов по всему миру.

Напоследок стоит отметить: нельзя брать в ручную кладь ни одного вида оружия — огнестрельного, пневматического, пейнтбольного, а также какие-либо его имитации. К тому же, даже игрушечное детское оружие запрещено перевозить в салоне самолета.

Однако в некоторых странах и в некоторых штатах США разрешено перевозить оружие в зарегистрированном багаже.

Конечно, она должна быть легальной и сопровождаться всеми необходимыми документами. Но в таком случае пассажиру следует также проверить законодательство о перевозке оружия в пункте назначения.

Другие виды оружия

Разобравшись с ножами и огнестрельным оружием, следует обратить внимание и на другие предметы, также считающиеся оружием. Это разнообразные дубинки, кастеты, а также средства самообороны: перечные баллончики, газовые баллончики и т.д. Все эти предметы запрещено перевозить в ручной клади.

Сельскохозяйственная продукция

Здесь мы переходим к категории, которая может вызвать удивление пассажиров. Многие не знают, что правила TSA запрещают перевозить овощи, фрукты, мясо и прочее в ручной клади на самолете.

Это не значит, что еду вообще нельзя брать с собой для перекуса во время полета. Но есть строгие правила, которые следует соблюдать. Например, на внутренних рейсах в континентальной части США можно перевозить фрукты и овощи, но только в жестком виде (то есть не в виде жидкостей или гелей). В США вообще запрещена свежая сельскохозяйственная продукция, даже если речь идет о перелете из Гавайев на материк. В других странах и регионах действуют подобные правила безопасности для ручной клади, с которыми следует ознакомиться перед поездкой, если вы планируете взять с собой мясо, овощи или фрукты.

Причина этих ограничений заключается в том, что вредители и болезни могут распространяться через продукты питания, поэтому если определенный вредитель или заболевание попадет в другую страну, это может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству.

Легковоспламеняющиеся и взрывчатые предметы и вещества

Хотя этот пункт может показаться очевидным, многие все же допускают ошибки, беря с собой в ручную кладь определенные предметы, не зная, что они легковоспламеняющиеся или взрывоопасные, а следовательно — запрещенные. Это объяснимо тем, что некоторые примеры вещей в этой категории не кажутся очевидными с первого взгляда. Например, если динамит, порох, ручные гранаты или пластические взрывчатки — это явно запрещенные вещи, то запавшие заправки для зажигалок или спички часто не воспринимаются пассажирами как опасные.

Фейерверки, капсюли-детонаторы и другие взрывные устройства также нельзя перевозить в ручной клади.

Спортивные товары

Многие предметы, запрещенные в ручной клади, можно паковать в зарегистрированный багаж. Источник: Image Bonnie Henderson/Pixabay

Эта категория охватывает широкий и широкий ассортимент предметов, связанных со спортом и снаряжением для активного отдыха. И многие из них входят в список запрещенных. Например, бейсбольные биты, хоккейные или гольф-клюшки, лыжные и туристические палки, кегли для боулинга, роликовые коньки, доски для виндсерфинга, дротики, каноэ, весла, копья и т.д.

Если говорить о туристическом снаряжении для походов и туризма, такое как емкости с горючим и кемпинговыми плитками, правила не разрешают их перевозку в ручной клади, относя их к категории легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Часто задаваемые вопросы

Что можно брать в ручную кладь?

Каждая авиакомпания имеет свои правила, регламентирующие размер и содержание ручной клади и зарегистрированного багажа. Эти правила могут отличаться в зависимости от перевозчика. Но в большинстве случаев в ручной клади можно безопасно перевозить многое: перекусы, маленькие бутылочки с жидкостями, книги, портативные игровые устройства, документы, телефоны и т.д.

Что нельзя брать в зарегистрированный багаж на международных рейсах?

Правила варьируются от страны к стране и региону в регион, поэтому пассажирам следует ознакомиться не только с ограничениями в месте вылета, но и в стране прибытия. Список запрещенных предметов длинный, но основные из них это, конечно, оружие, взрывчатка и т.д.

Можно ли брать антисептик для рук в ручную кладь?

Да, большинство авиакомпаний позволяет провозить антисептик в ручной клади, если он находится в небольшой емкости или бутылке до 12 унций.