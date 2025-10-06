Как влияют китайские спутники над Львовом на войну в Украине?

Речь о спутниках системы Яогань, которые китайское правительство публично позиционирует как исследовательские, но понятно, что они могут выполнять и разведочные функции в оптическом и радио диапазонах.

Да, они действительно летали над Львовом, как сообщается в наших СМИ — и до вражеской атаки, и после, и сейчас летают над Украиной. Информирую читателей, что еще в 2022 году после полномасштабного вторжения России Китай несколько переориентировал свои спутниковые группировки таким образом, чтобы иметь полную информацию о событиях в Украине: как передвигается линия фронта, какие города попадают под воздушные удары, какие разрушения вызываются и так далее.

Это свидетельствует только о том, что Китай, имеющий рычаги влияния на нашу войну, хочет опираться на достоверную информацию о ходе боевых действий, основанную на собственных возможностях, а не сообщениях заинтересованных сторон. И все.

Что касается информации об трех спутниках, что, видимо, должно подтверждать недобрые намерения Китая, то это глупости. Потому что спутники "Яогань" по замыслу работают в схеме триплета, то есть на той же орбите сразу находятся три спутника. Что позволяет повысить точность полученных данных за счет их сравнения.

Китай опосредованно поддерживает российскую агрессию посредством закупки российских энергоносителей и продажи частным китайским бизнесом изделий и комплектующих для военного производства. Но всячески избегает государственной поддержки войны. А передача спутниковой разведывательной информации в Китае – исключительно прерогатива государства.

Да и в предоставлении такой информации Китаем нет смысла — у недоимперии есть собственные спутники-шпионы, которые, конечно, менее совершенны, чем китайские, но с определением координат целей справятся. Кроме того, в последнее время враг атакую преимущественно наши объекты энергетической инфраструктуры, большинство из которых построены еще в советское время. Поэтому они даже на старых бумажных картах российского Генштаба, с которыми армия вторжения наступала в 2022 году.

А координаты новейших объектов противник пробует получать за счет агентурной работы. СБУ регулярно задерживает предателей-наводчиков, но какую-то инфу они все же успевают передавать.

Соответственно, воздушные удары по Львову связаны с китайскими спутниками примерно так же, как количество русскоязычных переселенцев. То есть никак.