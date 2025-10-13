Трамп и Нобелевская премия мира

10 октября завершилась интрига вокруг вопроса - Дадут ли Трампу Нобелевскую премию мира? Я не припомню такого ажиотажа вокруг этой премии раньше. И все благодаря бурной деятельности очень спорной фигуры нынешнего Президента США.

Правда, были процедурные ограничения – конечный срок подачи номинаций на Нобелевскую премию мира – 31 января соответствующего года. Соответственно, для премии 2025 года дедлайн был 31 января 2025 года. Напомню, что вторая каденция Трампа в должности Президента США началась 20 января. И те "семь войн, которые прекратил Трамп" (по его словам), это уже было потом. То есть потенциально Трамп может претендовать на Нобелевскую премию мира 2026 года.

Действительно, с процедурной точки зрения было маловероятно, что нынешнему президенту США дали бы эту премию уже сейчас. Однако известный прецедент – Президенту США Бараку Обаме дали Нобелевскую премию мира в 2009 году всего через восемь месяцев после начала его первого президентского срока. Таким образом, иногда процедурные ограничения не мешают. Но если Обаме могли дать Нобелевскую премию мира авансом, то по отношению к Трампу это было маловероятно. Дальше объясню почему.

У многих наблюдателей были сомнения и в реальных миротворческих достижениях Трампа. Самая масштабная и проблемная война, которую Трамп обещал быстро остановить, – между россией и Украиной – до сих пор продолжается. Главным миротворческим достижением Трампа может стать завершение войны в секторе Газа. Но и в этом конфликте окончательная точка еще не поставлена.

Была и третья причина для сомнений в шансах Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. В 2000 году две трети лауреатов Нобелевской премии мира получили ее за укрепление демократии и защиту прав человека, а не за миротворческие усилия. Еще одна показательная деталь: кто из американцев получал эту премию за последние 25 лет – Джимми Картер, Альберт Гор и Барак Обама. Обратите внимание – все они являются представителями Демократической партии США. Может это стечение обстоятельств? Скорее всего, нет. Очевидно, что Нобелевский комитет мира в своих решениях базируется на четко выраженных либерально-демократических ценностных позициях. А Трамп находится совсем в другом идеологическом лагере.

Так или иначе, сейчас интрига решена – "Нобелевку" Трампу не дали.

Но сразу возникают новые вопросы.

Во-первых, как отреагирует Трамп на такое неуважение к себе? Конечно, Президент США недоволен и даже раздражен в связи с этим решением. Это заметно и по репликам самого Трампа и по заявлениям представителей Белого Дома. Но, пока, реакция Трампа относительно сдержанна. Кажется, он заранее был готов к такому развитию событий. По всей вероятности, его предупредили о таком решении, или, видимо, ссылались на вышеупомянутые процедурные ограничения. Возможно, были и есть намеки, что Трамп имеет шансы на "Нобелевку" в следующем году. Посмотрим, склонен ли Трамп ждать еще год. В то же время он достаточно злопамятен. Разные источники говорят, что в Норвегии немного опасаются негативной реакции Президента США. Раздражение Трампа может затронуть и Европу. Будет ли это раздражение, и если да, то в каких формах – это открытые вопросы.

А пока первым и достаточно неожиданным объектом раздражения Трампа стал Китай. Почти наверняка это просто совпало с решением Нобелевского комитета, но китайская тема оказалась для Трампа более значимой, что очень показательно. Угрозы стопроцентных тарифов на китайские товары уже обрушили рынок криптовалют. Якобы США только договорились с Китаем о перемирии в торговой войне и вдруг возникла новая вспышка этой войны. Поводом для этого послужили китайские ограничения по экспорту редкоземельных металлов. И Трамп отреагировал мгновенно, что лишний раз свидетельствует о том, что экономические интересы для Трампа приоритетны.

Во-вторых, останется ли у Президента США мотивация дальнейшей миротворческой активности? Скорее да, чем нет, хотя бы инерционно. Тем не менее потенциально остается шанс на Нобелевскую премию мира 2026 года. Кроме того, завершение войны в секторе Газа, а в перспективе и в Украине, стало для Трампа вопросом принципа и напрямую связано с политической репутацией Трампа.

В-третьих, если Трампу удастся остановить и войну в секторе Газа, и, в перспективе, войну между россией и Украиной (дай бог!), дадут ли ему в конце концов Нобелевскую премию мира? Единственное, что можно сказать сейчас по этому поводу, для Нобелевского комитета это будет драматическая и мучительная дилемма. С одной стороны, Трамп действительно может заслужить эту премию. И было бы несправедливо игнорировать его реальные и, по всей вероятности, результативные миротворческие усилия. С другой стороны, как уже отмечалось, для людей, которые будут решать судьбу Нобелевской премии мира 2026 года, Трамп является и будет идеологически чуждой, и даже враждебной политической силой, потенциальной угрозой демократическим ценностям. Однако если Трампа во второй раз "кинут" с Нобелевской премией мира, тогда он точно будет свирепствовать.

Но впереди еще год. И за этот период многое может произойти, и в мире, и вокруг Трампа, а может и с самим Трампом.