Исторические результаты саммита ШОС в Китае

1. Признание превосходства Китая над США в мировом масштабе и развитии.

2. Признание величайшего вклада Лидера Китая Си Цзиньпина в развитии ШОС как перспективной геополитической структуры и механизма.

3.Публичный отказ путинской России от своей зоны влияния в Центральной Азии, от Киргизии до Афганистана.

4. Сохранение незыблемости международных границ стран ШОС. Никаких переворотов Кремля или "СВО" России в Центральной Азии, особенно Азербайджане и Казахстане. Снижение уровня конфликтности между странами ШОС и миротворческая роль Китая.

5. Начало процесса притирки стран ШОС под эгидой Пекина.

6. Стартовал процесс авторитарной унификации политических систем стран ШОС по примеру стран СЭВ и Варшавского договора при СССР. Создание единого авторитарного пространства в Центральной Азии и обмен опытом.

7.Выработка общей стратегии в отношении тарифной политики президента США Трампа.

8. Поиск общих интересов БРИКС и ШОС в период кризиса глобализма и Запада.

9. Общее использование Китаем и ШОС модной концепции Глобального Юга и многополярности.

Остальное в секретных межправительственных протоколах.