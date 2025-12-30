На прошлой неделе Росстат порадовал украинцев, держащих руку на пульсе российской экономики:

• Промышленное производство в России в ноябре снизилось на 0,7%, руководство КАМАЗа подтвердило сильный спад в отрасли и отказалось от положительных прогнозов, Автопроизводитель "Урал" продлил новогодние каникулы до 19 января;

• Производство продуктов питания в России в январе-ноябре снизилось на 0,7%, напитков – на 3,6%;

• Сальдированная прибыль предприятий России в январе-октябре сократилась на 9,9%;

• Сальдированный убыток угольных компаний России в январе-октябре составил 327,9 млрд рублей, а крупнейший производитель отрасли Мечел реструктурировал около 140 млрд рублей кредитов в российских банках. По предварительным оценкам, больше всего пострадали ВТБ и Сбербанк России;

• Грузооборот транспорта в России снизился за 11 месяцев на 0,7%, в ноябре – на 3%;

• Сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в декабре снизился и составил 46,1 пункта — на пол пункта меньше, чем в ноябре.

Единственным, кто верил в перспективы российской экономики в 2026 году, был сам президент путин, рассказывавший россиянам, как это хорошо, когда им (россиянам) повысили налоги.

Также на прошлой неделе прошла встреча путина с бизнесом. Причем непонятно, кто кого вызвал "на ковер", потому что встреча была на базе представительства РСПП, госкомпаний и приближенного олигархата, где диктатору вручили требования бизнеса – не пересматривать результаты приватизации в России. Представители бизнеса традиционно выразили свое недовольство очень крепким рублем, высокими ставками по кредитам, повышением налогов и рандомной национализацией.

Разговор с бизнесом в Кремле носил напряженный характер и проходил в закрытом режиме. Очевидно, "бояре хотели узнать у царя", сколько эта вся стыд будет продолжаться? Формальное давление на диктатора было безрезультативным, но хорошо, что он был.

Объективно, экономическая статистика декабря в России такова, что войну необходимо срочно завершать не президенту Зеленскому или Трампу, а именно путину. На это указывает не только прорыв отрицательными новостями официальной плотины Росстата, но и тот факт, что "бояре пошли к царю" с жалобами на трудную жизнь.