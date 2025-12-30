На минулому тижні Росстат порадував українців, які тримають руку на пульсі російської економіки:

• Промислове виробництво в рф у листопаді знизилося на 0,7%, керівництво КАМАЗу підтвердило сильний спад в галузі і відмовилось від позитивних прогнозів, Автовиробник "Урал" продовжив новорічні канікули до 19 січня;

• Виробництво продуктів харчування в рф у січні-листопаді знизилося на 0,7%, напоїв – на 3,6%;

• Сальдований прибуток підприємств рф у січні-жовтні скоротився на 9,9%;

• Сальдований збиток вугільних компаній рф у січні-жовтні становив 327,9 млрд рублів, а найбільший виробник галузі Мечел реструктурував близько 140 млрд рублів кредитів в російських банках. За попередніми оцінками, найбільше постраждали ВТБ та Сбербанк рф;

• Вантажообіг транспорту в рф знизився за 11 місяців на 0,7%, у листопаді – на 3%;

• Зведений індекс ділового середовища Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) у грудні знизився і склав 46,1 пунктів — на пів пункти менше, ніж у листопаді.

Єдиним, хто вірив в перспективи російської економіки у 2026 році, був сам президент путін, який розповідав росіянам, як це добре, коли їм (росіянам) підвищили податки.

Також на минулому тижні відбулась зустріч путіна з бізнесом. При чому незрозуміло, хто кого викликав "на килим", бо зустріч була на базі представництва РСПП, держкомпаній та наближеного олігархату, де диктатору вручили вимоги бізнесу – не переглядати результати приватизації в рф. Представники бізнесу традиційно виказали своє невдоволення дуже міцним рублем, зависокими ставками по кредитам, підвищенням податків та рандомною націоналізацією.

Розмова з бізнесом в Кремлі мала напружений характер і проходила в закритому режимі. Вочевидь, "бояри хотіли дізнатись у царя", скільки ця вся срамота буде продовжуватись? Формальний тиск на диктатора був нерезультативним, але добре, що він був.

Об’єктивно, економічна статистика грудня в рф така, що війну потрібно терміново завершувати не президенту Зеленському або Трампу, а саме путіну. На це вказує не тільки прорив негативними новинами офіційної греблі Росстату, але й той факт, що "бояри пішли до царя" зі скаргами на важке життя.