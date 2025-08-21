Дощі, грози та сильні зливи: прогноз погоди в Україні

Завтра в Україну прискаче активний циклон середземноморського походження. Карта зверху.

Він зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами).

На сході та півдні втримається суха погода (хіба на Одещині ймовірні локальні грозові дощі).

Вітер буде з південно заходу, помірний, часом рвучкий, обережно!

Температура повітря протягом дня 22-го серпня виявиться вкрай контрастною.

На заході прохолодно, +17+21 градус

На півночі +21+24 градуси

На сході +30+34 градуси

На півдні +29+32 градуси

У центральній частині +29+32, на Вінниччині близько +25 градусів.

У Києві завтра, у п'ятницю, очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22 градусів.

На День Незалежності в більшості областей України - сухо, сонячно та помірно тепло (спека піде), передбачається +21+26 градусів, лише в західних областях 24-го серпня місцями пройдуть дощі та буде свіженько, особливо вночі та вранці, лише +8+12 градусів, а вдень +16+20 градусів.

Характерна синоптична деталь 24-го серпня - сильний вітер північно-західного походження, хай принесе хороші зміни)

А завтра беріть парасолі, хто буде з зоні циклону, а на сході, в центрі та на півдні захищайтеся від надмірної спеки.

Україна - велика, погода різна, строката, проте якраз на день Незалежності температурні контрасти вгамуються, будемо дихати легко, з вітерцем і в унісон)