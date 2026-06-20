Белорусы продолжили скрытую войну: шансов у Лукашенко выстоять против наших ответных ударов очень малы

Управление Шахедами из Белоруссии.

Сейчас на их башнях мобильной связи, на высоких точках стоят ретрансляторы, стоят наземные станции, обеспечивающие точное управление Шахедами и другими ударными и разведывательными дронами, залетающими к нам на наш Север.

Главные истории дня

Мало кто знает, сколько времени пыталась Украина по-тихому решить этот вопрос. Некоторые из этих наземных станций управления дронами даже взрывались внезапно, о чем никто нигде не писал. Но, похоже, послание не было понятным.

И впервые за, возможно, сотни лет на украинском языке был поставлен вооруженный ультиматум. Впервые в истории независимой Украины грозит врагу открыто на весь мир – если не прекратите, мы по вам ударим.

У нас с Белоруссией фронт уже пятый год. Именно через Беларусь Россия организовала нам Бучу, Ирпень. Не знал ли Лукашенко, с какими расстрельными списками ехали к нам россияне?

Мы тогда вынуждены были не трогать белорусов, потому что было не до того. Но они продолжили свою плохо скрытую войну.

Под ударами российско-белорусской коалиции наша железная дорога на Ковель из Киева, пограничные города, Варшавская трасса.

***

Какие шансы у Лукашенко выстоять против наших ответных ударов? Очень мало.

Если российская ПВО, закаленная пятилеткой полномасштабной войны против нас, чем дальше, тем менее способна противиться нашим дронам и ракетам, не может прикрыть всеми своими кругами Москву – то что уж говорить о белорусской армии?

В столицу – Минске от нас меньше 300 км. Самая дальняя цель – Новополоцк, где расположен нефтеперерабатывающий завод, питающий горючим наступление РФ на нас – это 450 км, обычное расстояние для наших дальних ударных.

Способна ли Россия защитить своего союзника? Ответ очевиден.

Значительная часть экономики Беларуси – это нефтепереработка и нефтехимия, которой может не стать в одну ночь.

Основа легитимности Лукашенко – это мир для белорусского обывателя, закрывшего глаза на собственное соучастие в резне украинцев.

Так что есть неплохой шанс, что Лукашенко начнет шевелиться.