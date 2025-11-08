Американский маятник Фуко: Трамп получил достойного противника

Америка бросается в крайности – от старого и сумбурного президента США Трампа до молодого и сумбурного нового мэра Нью-Йорка. Президент Трамп позицинирует себя как христианский националист, патриот и консерватор (МАГА), любитель Израиля. Губернатор Мамдани позицирует себя как исламский социалист и неоткровенный джихадист. Трампа и Мамдани объединяет чудовищный популизм и циничное использование того обстоятельства, что Америка находится в чудовищном политическом кризисе, которого не было уже сто лет со времен Великой американской депрессии.

Для Трампа Мамдани достойный противник в отличие от бывшего президента Байдена. Америке уже надоела старческая зацикленность Трампа на Байдене - другое дело молодой улыбающийся и самоуверенный Мамдани. Нью-Йорк достойный противник Вашингтону.

Конечно, республиканцы воспользуется успехом джихадиста Мамдани, как пугалом для американских избирателей на будущих выборах. Ему дадут трибуну и позволят сделать все возможные ошибки молодого и наивного политика- от первой взятки и обмана разочарованных избирателей до черного пиара. А Трампу ничего не остается делать, как послать войска в самый большой и могущественный город в Америке -Нью-Йорк, чтобы доказать стране, что в США может быть только один Победитель, Царь или Хозяин — это президент Трамп.

Но этот политический маятник означает, что Америка будет уходить от крайностей и непредсказуемости Трампа или Мамдани . Америке придется искать точку стабильности и перспективности. Тот политик, который выберет политический центр будет долго править после Трампа и Мамдани.