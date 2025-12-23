На протяжении десятилетий видеокарта рассматривалась как конечный продукт. Пользователь покупал GPU, устанавливал его в свою систему и рассчитывал, что вычислительной мощности хватит на несколько лет.

Такая модель определяла не только поведение потребителей, но и экономику всей отрасли от розничных продаж до циклов обновления оборудования. Однако в последние годы она стремительно теряет актуальность.

Причина заключается не только в росте стоимости железа. Современные GPU все чаще используются не как персональный ресурс, а как элемент распределенных вычислительных пулов. Они превращаются в инфраструктуру, доступную по запросу, а не в объект владения. Этот сдвиг меняет экономику сразу нескольких сегментов – от облачного гейминга до искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

В области облачного гейминга этот переход проявился раньше и более жестко, чем в других индустриях. Игровые нагрузки предъявляют экстремальные требования к стабильности, задержке и предсказуемости производительности. В отличие от пакетных или асинхронных вычислений, здесь каждая миллисекунда оказывает непосредственное влияние на качество сервиса. Именно поэтому игровые платформы первыми начали рассматривать GPU как динамически перераспределяемый ресурс.

По словам вице-президента по развитию бизнеса Boosteroid Артема Скорого, ключевым фактором становится не абсолютная мощность, а коэффициент использования инфраструктуры. "Когда GPU находится у пользователя, он простаивает большую часть времени. В инфраструктурной модели мы управляем плотностью загрузки, балансируя сессии между регионами, временными пиками и типами нагрузок. Это принципиально другая экономика", – отмечает он.

Отдельно стоит подчеркнуть, что именно по этой модели сегодня работает Boosteroid – один из трех крупнейших независимых провайдеров облачного гейминга в мире. Компания управляет распределенной сетью дата-центров в Европе, Северной и Южной Америке, выстраивая собственную GPU-инфраструктуру без зависимости от одного гиперскейлера. Такой подход позволяет на практике отрабатывать модели высокой плотности загрузки GPU в условиях массовых real-time нагрузок, где архитектурные и управленческие решения мгновенно отражаются в качестве сервиса.

При непосредственном участии Артема скорого Boosteroid заключила стратегическое 10-летнее соглашение с Microsoft, которое открыло доступ к библиотекам Xbox и Activision Blizzard для миллионов пользователей облака. Этот кейс стал прецедентом для рынка: он доказал, что независимые игроки, делающие ставку на эффективность использования GPU, могут выступать надежными партнерами для техгигантов, предлагая гибкость, недоступную в рамках традиционных корпоративных структур.

Эта стратегия масштабирования выходит за пределы традиционных игровых платформ. Артем Скорый возглавил направление интеграции сервиса в экосистемы лидеров потребительской электроники и автопрома – от Smart TV (Samsung, LG, Philips) до бортовых мультимедийных систем Mercedes-Benz. Такие партнерства наглядно демонстрируют, что вычисления по запросу становятся новым стандартом: пользователь получает доступ к игровому контенту непосредственно на экране своего устройства, минуя необходимость покупать консоль или мощный ПК.

По мнению Артема Скорого, именно игровые услуги стали индикатором зрелости всей цифровой инфраструктуры. "Облачный гейминг очень быстро показывает, где система не готова к масштабированию. Если инфраструктура не выдерживает игровую нагрузку в реальном времени, она не будет стабильна и для других критических сервисов", -- подчеркивает он.

Переход к вычислениям по запросу коренным образом изменяет логику капитальных затрат. Вместо того, чтобы миллионы пользователей инвестировали в собственное оборудование, вычислительная мощность концентрируется в дата-центрах и используется многократно. Это снижает совокупный расход экосистемы и повышает эффективность использования одного из самых дорогих компонентов современной цифровой инфраструктуры.

Параллельно происходит сближение облачного гейминга и AI-инфраструктуры. Несмотря на отличия в характере нагрузок, обе отрасли опираются на подобные GPU-кластеры, системы охлаждения, энергоснабжения и сетевые архитектуры. Опыт управления игровыми real-time сессиями все чаще применяется при проектировании платформ для AI inference, где стабильность и предсказуемость задержек также становятся критически важными.

В то же время, экономика вычислений по запросу требует высокой операционной зрелости. Ошибки в прогнозировании спроса, неправильное географическое размещение мощностей или просчеты в сетевой архитектуре приводят либо к простою ресурсов, либо к деградации сервиса. В результате конкурентное преимущество формируется не столько на уровне технологий, сколько на уровне управленческих и архитектурных решений.

Эффективность такого управленческого подхода получила признание на международном уровне. В 2025 году Артем Скорый был отмечен престижными бизнес-наградами Gold Globee® и Silver Stevie® в категориях, связанных с цифровой трансформацией и лидерством. Эти знаки отличия подтверждают, что способность строить устойчивые бизнес-модели на базе распределенных вычислений сегодня является критически важным навыком, который ценится индустрией не меньше, чем сами технологические инновации.

"GPU перестает быть продуктом и становится элементом сервиса, который должен быть незаметен для конечного пользователя", – подчеркивает Артем Скорый. В этой модели побеждают не те, кто владеет самыми большими объемами оборудования, а те, кто умеет управлять им как гибким, распределенным активом.

В долгосрочной перспективе это смещение выходит далеко за пределы игровой индустрии. Формируется универсальная модель потребления вычислений, в которой доступ к мощности предоставляется именно тогда и в том объеме, который требуется. Облачный гейминг стал одним из первых рынков, где эта логика проявилась в полной мере и именно поэтому сегодня он задает ориентиры для всей экосистемы высокопроизводительных вычислений.