Навіщо Росія відстежує місця дислокації ППО країн НАТО?
Міністерство оборони Естонії опублікувало карту, що показує приблизний маршрут російських літаків МіГ-31, які порушували повітряний простір Естонії.
За 12 хвилин вони неспішно пролетіли майже 180км вздовж морського узбережжя Естонії.
Ці літаки можуть літати у 2,5 раза швидше, але було обрано саме крейсерську швидкість у 900 км/г.
Мета: розвідка розміщеннія, активації та взаємодії систем ППО.
В першу чергу Естонії, а вже далі Фінляндії та Швеції.
В Польщі цю роль виконали дрони, а тут були бойові літаки з можливістю нести гіперзвукові ракети "Кинжал".
Впевнений, що рф отримали всю необхідну для них інформацію.
P/s більше ніж цікава позиція у США.
Один американський чиновник сказав виданню POLITICO так: "Росіяни літають саме в цьому повітряному просторі десятиліттями. Важко зрозуміти, чому це не було зроблено навмисно"….