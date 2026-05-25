Все, що йде з боку Росії, це абсолютне зло. Україна має право відповідати

Виття "експертів", які кинулися коментувати і засуджувати удар по Старобільську, викликає подив. Йде п'ятий рік великої війни, Україна відбивається щосили. У цьому контексті будь-які суперечки про те, хто саме перебував на об'єкті та чи помилилася розвідка, повністю позбавлені сенсу.

Згадайте 1944–1945 роки, коли результат Другої світової був уже вирішений наперед. У жодного осудного історика ніколи не виникало питань, чому союзники бомбили Німеччину чи Японію. Тому що так завжди влаштовано: ви бомбите Ковентрі - у відповідь отримуєте Дрезден. Ви починаєте з Перл-Харбора - все закінчується Хіросіма. Україна має повне право переносити війну на територію ворога всіма доступними силами.

Час перестати шукати хибний "моральний еквівалент" там, де його немає і бути не може. Росія усвідомлено, системно та цілеспрямовано знищує українські міста, у тому числі тяжкою балістикою. Путінську кліку взагалі не турбує безпека власного населення. Україна ж робить все можливе для мінімізації цивільних втрат — ті ж удари по заводах завдаються вночі, а не вдень, коли працюють люди. Точність українських ударів майже не має аналогів в історії.

Все, що йде з боку Росії, це абсолютне зло. І те, якими методами жертва агресії захищається від нього та рятує себе, обговоренню не підлягає, тому тему обґрунтованості українських ударів час закрити раз і назавжди. Україна веде цю війну безпрецедентно благородно з огляду на масштаб принесеного їй горя. Наше єдине завдання – наближати перемогу України та повний розгром агресора.