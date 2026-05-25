Дзвінок Макрона до Лукашенка: для Білорусі відкрилося вікно можливостей?

Макрон зателефонував Лукашенку

Три важливі деталі

1. Те, про що пишуть. На тлі активності РФ (навчання РВСП) і різкої риторики Києва щодо білоруського питання, було попередження про неприпустимість глибшого втягування у війну.

На цьому багато хто зупиняється. І не розуміють простого: якби розмова йшла тільки у вигляді "навіть не думай", у Мінську б слухавки не підняли. Та й Макрону дзвонити для цього сенсу немає. Тому дивимося далі.

2. Держави ЄС говорять про можливий переговорний трек із РФ. Але тут питання: хто перший зателефонує. І тут передати за допомогою розмови з Лукашенком якісь тези в Москву цілком реально. Та й, можливо, почути якусь інформацію. Особливо, враховуючи, що офіційному Мінську контакти з ЄС потрібні.

3. Йде переговорний трек США з Білоруссю. Розвивається польський. І тут у старій Європі є активність групи Бабарико (читай Німеччини). І є амбіції Франції на посилення своїх позицій. Тому третій резон - замір можливостей створення ще одного треку.

Тому Макрон розторговував можливості переговорного треку з ЄС (про що, до речі, і написали в повідомленні для преси).

Це не нормалізація - це оцінка позицій і можливостей почати розмову. Причому оцінка з жорстких позицій. Далі будуть дивитися.

І візит Тихановської до Києва, який було погоджено так швидко після листа держдепу з проханням подумати про транзит калію частково з тієї ж опери.

Є складна головоломка для сусідів Білорусі: почати розмову з позиції сильного, але не перегнути палицю. Підтвердити, що ця розмова не означає перегорнутої сторінки з Лукашенком (але позначити для того можливості політичного дрейфу). І, нарешті, розширюючи поле маневру офіційного Мінська, оцінити, наскільки той готовий скористатися можливостями.