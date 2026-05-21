Візит Путіна до Китаю провалився

Леонід Невзлін

На сайті Кремля опубліковано список документів, підписаних та прийнятих за підсумками переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна. І, судячи з цього списку, візит провалився. Підписано суцільні меморандуми про взаєморозуміння між різними відомствами та інституціями, а також із оголошення про співпрацю в галузі ЗМІ. Тобто документи ні про що.

Тим часом, не було підписано вкотре давно бажані Кремлем контракти щодо проекту газопроводу з Росії через Монголію до Китаю "Сила Сибіру 2". Хоча путінські чиновники і вдають, що залишилося зовсім трохи і контракти будуть підписані. І так рік у рік ось уже років десять приблизно. Питання вже перетворилося на принцип – хто кого дотисне, Пекін Кремль чи Москва Пекін. Китай хоче отримувати газ за цінами майже на рівні внутрішньоросійських. І він у сильнішій позиції, оскільки після того, як Європа відмовилася від російського газу, ринків збуту йому залишилося не так багато. І Китай – головний покупець.

Документ, підписаний під час візиту Путіна до Китаю, який може викликати інтерес – це меморандум про взаєморозуміння між "Росатомом" та Міністерством науки та технологій КНР про науково-технічне співробітництво у галузі керованого термоядерного синтезу.

Експерименти з термоядерним синтезом проводять протягом останніх 50 років. За цей час продуктивність термоядерних установок збільшилася в 100 000 разів, але для досягнення рівня продуктивності, необхідного для електростанції, він має бути збільшений ще в п'ять разів. Над проблемою термоядерної енергетики б'ються різні країни. І останнім часом відбуваються стрімкі зміни.

Згідно з розрахунками Массачусетського технологічного інституту, за сценарію, коли у 2050 році мінімальні капітальні витрати становитимуть 2,8 тис. дол. США за 1 кВт, до 2100 року частка термоядерної енергії у структурі виробництва може досягти 50%.

У квітні Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив про амбіції Німеччини запустити перший власний термоядерний реактор. При цьому у Франції реалізується міжнародний проект ІТЕР з будівництва експериментального термоядерного реактора. Тепер Китай і РФ вирішили об'єднати певною мірою свої зусилля. Хто першим і коли дійде до промислового рівня, все ще не відомо.

Джерело:Telegram

