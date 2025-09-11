Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?

Шахеди в Польщі зʼявилися напередодні навчань Захід -2025, анонсованої президентом США можливої розмови Трамп-Путін і через кілька днів після візиту Путіна в Китай (після візиту Путін був у явній ейфорі). І все відбулося на фоні заяви Мєдвєдєва про "неправильні" кордони Фінляндії.

Поки ми не маємо відповіді на одне запитання: "Наскільки вірогідно, що Китай дав добро на подібні речі" (я більше сумніваюся ніж вірю в щось подібне, але це одне з відкритих питань на сьогодні).

Попри це можемо висловити кілька дуже попередніх зауважень.

1. Я вважаю, що ця атака - пробна куля, перевірка на реакцію світу . Як Заходу так і, напевне, Китаю. Трамп не зможе не зреагувати. Зрештою офіційна заява Польщі, яка вперше заявила про російську агресію - це заява направлена одному адресату - Трампу. Власне, всі подальші дії росіян будуть залежати від цієї реакції.

2. Головною версією росіян буде мантра, що це українські дрони. Це вже запущено. Головна інформаційна загроза - західні ЗМІ, які устами колумністів-консерв, тією чи іншою мірою тиражувати цю маячню.

3. Путін судорожно шукає можливість підняти рівень власної субʼєктності. Візит в Китай показав, що він цю саму субʼєктність суттєво втрачає, особливо на фоні того, що Китай стає практично монопольним покупцем останньої надії для російської нафти. Спроба качнути 5 статтю НАТО - це елемент цієї самої спроби повернути свою субʼєктність. Справа в тому, що Путін зараз загнаний в певний геополітичний кут: в нього є два варіанти: або розторгуватися зі США і зняти санкції (але тут головний противник Європа, яка вимагає зупинки війни і не тільки ). Другий - впасти в обійми Китаю.

4. Головний козир росіян на сьогодні - рідкісноземельні метали, які росіяни не можуть видобути через технологічну відсталість. Вони пробують їх розторгувати між США,яким вони потрібні і Китаєм, який не хоче , щоб росіяни розпочинали їхній видобуток, поки Китай на 100% не володітиме родовищами. Тому ця стратегія Путіна - це виключно стратегія затягування часу. А тепер ще й спроба ескалаціі в сподіванні, що захід і Трамп просто промовчать.

5. Свідомо чи не свідомо (скоріше друге), але Путін прискорює переговори США-Китай, де Китай має всі шанси стати тією країною, яка буде втихомирювати ПУтіна. Навіть, якщо Китаю нічого не було відомо про сьогоднішню атаку - вона вигідна Пекіну з точки зору майбутніх переговорів.

І наостанок: не переживайте, до третьої світової ще дуже далеко.